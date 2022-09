Barbón insta a Pumares (Foro) a "bajar un poco el diapasón del electoralismo" y apoyar los presupuestos de 2023

Pumares cree que Barbón "no tiene nada que ofrecer" después de tres años de legislatura

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha instado este martes al portavoz de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, a "bajar un poco el diapasón del electoralismo" y le ha pedido que sea capaz de apoyar los presupuestos de 2023.

Durante su réplica a Pumares durante la segunda sesión del Debate de Orientación Política, Barbón le ha conminado a apoyar los presupuestos al igual que Foro hizo en 2021, ya que entonces la situación era "atípica" por la pandemia y 2023 también lo va a ser por la crisis de precios.

Si en 2021 la cámara "estuvo a la altura", ha dicho Barbón, en 2023 también lo tiene que estar, ante un escenario en el que "los ciudadanos ya lo están pasando muy mal" por culpa de los precios de la energía, carburantes, el gas o incluso los libros de texto. Con la actual situación, ha agregado, "es prioritario" que haya un presupuesto en 2023 para "dar una respuesta a los sectores más vulnerables de la sociedad".

En este sentido, Pumares ha recogido el guante del presidente y ha avanzado que se sentará a negociar los presupuestos el próximo 26 de septiembre, fecha anunciada por Barbón para iniciar las conversaciones con los grupos parlamentarios. "Es una buena noticia que empecemos antes a discutirlos y poder ver qué mejoras se pueden introducir", ha dicho el portavoz de Foro, quien ha lanzado su primera propuesta a negociar, el ajuste de los tramos autonómicos del IRPF para paliar la "inflación desbocada".

El presidente, por su parte, ha rechazado tocar ese impuesto, ya que implicaría bajar los impuestos a rentas altas y se trata de una "trampa". "Hay otra vía de compensar eso, con medidas concretas y deducciones que van teledirigidas, con precisión casi quirúrgica, al reto demográfico, a los más vulnerables, al medio rural y a fomentar la natalidad", argumentado.

Al margen de la negociación presupuestaria, ambos políticos han discutido acerca de la "agenda del cambio" que el presidente ha planteado para los nueve meses que quedan de legislatura. Mientras que Pumares ha señalado que, si Barbón habla de agenda del cambio es "porque no tiene nada que ofrecer" de estos tres años de legislatura, el presidente ha subrayado que este concepto implica la continuidad de la política de reformas impulsada en 2019.

La situación de ArcelorMittal también ha sido objeto de debate durante los sucesivos turnos de réplica de ambos parlamentarios. A este respecto, Adrián Pumares pidió explicaciones al presidente sobre la supresión de 1.000 puestos de trabajo que implicará el plan de descarbonización de la acería e instó al presidente a decir "cómo se va a revertir" esa pérdida.

Adrián Barbón, por su parte, ha pedido a Pumares que no se fije solo en el proyecto de descarbonización, ya que este va "íntimamente ligado" al "gran" proyecto del hidrógeno verde, por el cual ArcelorMittal "apuesta muy en serio". Ha apuntado también que, si no se acomete la transformación y la descarbonización, "en diez años no habrá siderurgia en Asturias".