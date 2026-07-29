Barbón pide convertir los lazos con la emigración en alianzas para construir "la mejor Asturias"

El presidente del Principado, Adrián Barbón en el VII Encuentro Hispano-Americano de Colombres - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha instado hoy a convertir los lazos afectivos con la emigración "en nuevas alianzas culturales, sociales y económicas" que ayuden a construir en común "la mejor Asturias". Durante su intervención en el VII Encuentro Hispano-Americano de Colombres, el jefe del Ejecutivo ha emplazado a la diáspora a participar del futuro de la comunidad: "Queremos contar con vosotros y vosotras para seguir haciendo Asturias juntos. Sigamos sumando. Sigamos haciendo juntos la mejor Asturias".

"La comunidad asturiana en el exterior congrega hoy aquí a un buen número de embajadoras y embajadores, hombres y mujeres que han emprendido negocios con éxito al otro lado del mundo, en un espacio lejano y diferente que, sin embargo, han sabido convertir en su hogar. Volvemos a daros la bienvenida a vuestra casa, a vuestra tierra natal, donde siempre os recibiremos con cariño, gratitud y las puertas abiertas", ha subrayado el presidente.

En su discurso, Barbón ha rememorado el viaje que realizó en abril a México, donde reside una colonia asturiana formada por más de 29.000 personas. "Ha sido realmente especial vivir desde el corazón de México la devoción por nuestras costumbres y la reivindicación de una tierra orgullosa de sus orígenes. Ha sido una verdadera lección vital", ha valorado.

Tras recordar su experiencia en Ciudad de México, el presidente ha anunciado que en octubre viajará a Argentina, donde se celebrará el V Congreso Mundial de Asturianía, "para reconocer y celebrar a quienes mantienen viva la conexión con esta tierra", así como para proyectar al mundo "una Asturias moderna, abierta, entusiasta de sus raíces y su cultura".

"Tengo el propósito de viajar a Argentina en octubre para participar en ese congreso y acompañar a toda la colectividad asturiana que llegará al país austral desde distintos rincones del mundo. Lo siento como un deber, como una forma de saldar una deuda, de acompañar a nuestras gentes más allá del atlántico y de agradecerles todo lo que hacen por su tierra", ha precisado el jefe del Ejecutivo.

El congreso se celebrará bajo el lema AsturiES plural los días 7 y 8 de octubre en Buenos Aires, en la que será la primera edición fuera de la comunidad. Argentina concentra la mayor colonia asturiana en el extranjero, con más de 31.000 personas, y cuenta con catorce centros asturianos, la mayor red de casas regionales asturianas fuera de España.