Barbón (PSOE) ofrece incentivos fiscales para fijar población y luchar contra el reto demográfico

Publicado 23/05/2019 18:55:42 CET

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la FSA-PSOE a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha enumerado este jueves en Luarca (Valdés) una serie de medidas incluidas en su programa para abordar el reto demográfico, entre las que se encuentran la de dar incentivos fiscales para fijar población.

También se ha comprometido a mantener los servicios públicos de calidad, además de acabar con la brecha digital entre el mundo urbano o el mundo rural, o recuperar el "orgullo" de pertenencia a los pueblos de Asturias. "Porque esta comunidad no se entiende sin sus pueblos", ha enfatizado después de anunciar el establecimiento de "una nueva manera de gobernanza, a través de un Comisionado para el Reto Demográfico".

Barbón ha destacado la vocación del PSOE por "garantizar el peso político de las alas de Asturias", un objetivo que se logra, ha asegurado, mediante la defensa de un modelo territorial en el que se mantengan las tres circunscripciones electorales que existen en la actualidad.

"Frente a la propuesta que otros partidos incluyen en sus programas electorales de hacer desaparecer las circunscripciones, nosotros las defendemos porque su existencia es fundamental para garantizar el peso político del Oriente y del Occidente de Asturias", ha dicho.

Así lo ha expuesto esta tarde en declaraciones a los medios de comunicación previas a la celebración de un acto político que ha tenido lugar en Luarca, y en el que, además de Adrián Barbón, han intervenido el cabeza de lista de la circunscripción occidental, Marcelino Marcos, la número dos de esa candidatura, Alba Álvarez, y el candidato a la Alcaldía de Valdés, Óscar Pérez.

"Venimos al Occidente, no a darnos un paseo, no a visitar un museo, no a haber si rascamos cuatro votos. Venimos al Occidente a hacer una defensa de nuestro proyecto territorial de Asturias, en el que esta zona tiene una importancia fundamental. Que los hombres y mujeres del Occidente sepan que, si depende de los socialistas, las circunscripciones se van a mantener y, por tanto, vamos a dar primacía al peso político que tiene el Occidente de Asturias en el proyecto general de los socialistas", ha afirmado Barbón.

Con anterioridad al acto de Luarca, Adrián Barbón ha visitado, junto al candidato a la Alcaldía de Cudillero, Carlos Valle Ondina, la Ganadería García, pilotada por dos jóvenes ganaderos; así como las obras del Hospital de Jarrio, acompañado del candidato a la Alcaldía de Coaña, Daniel Pérez.