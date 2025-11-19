Barbón a Queipo: "Yo no pacte con Vox, con lo cual no pacté con ningún socio radical"

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón en el Pleno de la Junta en una imagen de archivo. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián barbón, ha replicado este miércoles al portavoz del PP, Álvaro Queipo, que él "no pactó con Vox, con lo cual no pactó con ningún socio radical". Barbón respondía así en sesión plenaria a la pregunta de Queipo que le ha planteado "por qué consiente que la política fiscal del Gobierno la dicten sus socios radicales", en referencia al acuerdo sobre la reforma del IRPF con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Adrián Barbón ha vuelto a defender la reforma fiscal que se aprobará en la sesión plenaria asegurando que la misma le baja el IRPF a los que ganan menos de 55.000 euros y muy especialmente a los que ganan menos de 35.000 euros.

"Sí, estamos bajando los impuestos. ¿Quiénes son los únicos que van a pagar más? Claro, eso lo omite y lo omite con razones porque a mí me daría muchísima vergüenza. Usted omite lo que es evidente, es que los únicos que van a pagar más, y tampoco es nada para morirse, son aquellos que ganan más de 175.000 euros", dijo Barbón.

Barbón ha insistido en que la diferencia entre él y Álvaro Queipo, es que el portavoz del PP "es el portavoz de unos pocos, de los que ganan más de 175.000 euros y los que tienen más de 10 viviendas, y, sin embargo, la mayoría progresista de esta Cámara, él como presidente, defiende a la inmensa mayoría social".

Álvaro Queipo ha recordado a Barbón que "tenía dos opciones frente a estos Presupuestos que todavía no conocen: una era bajar impuestos a todos los asturianos y pactar con el PP esos presupuestos a cambio de la bajada de impuestos y otra era subir aún más los impuestos para pactar con estos socios radicales que se ha buscado", en referencia a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

El portavoz del PP ha preguntado a Barbón dónde está la moderación de la que el PSOE hace gala cuando le conviene. "Es que ustedes ya han asumido los planteamientos de Izquierda Unida", ha preguntado Queipo que además ha advertido de que ahora hay otros anuncios que son "también preocupantes".

En este sentido ha indicado que el consejero y coordinador de IU, Ovidio Zapico ya está hablando de impuestos verdes, por lo que ha pedido al presidente que aclare si desde el PSOE van a aceptar, "en este presupuesto, o en las próximas semanas, incluir nuevos impuestos verdes como está diciendo Izquierda Unida".

"Hasta ahora quien ha dicho la verdad en todo momento es Izquierda Unida", dijo Álavaro Queipo.