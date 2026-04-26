Barbón quiere estrechar relaciones comerciales con México en turismo, tecnología, naval y agroalimentación

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante la celebración del Festival Señardá. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado desde Ciudad de México el potencial de sectores como el turismo, la tecnología, la construcción naval y la agroalimentación para estrechar las relaciones comerciales entre Asturias y México. Durante la celebración del Festival Señardá, impulsado por un grupo de empresarios asturmexicanos para fortalecer los vínculos entre ambos territorios, Barbón ha asegurado que la comunidad aporta "certeza, estabilidad y calidad de vida" para convertirse en puerta de entrada a Europa de la inversión del país azteca.

En una nota de prensa, el presidente ha explicado que la misión comercial que ha encabezado estos días permitirá que en México "se conozca más Asturias y se sepa que es un territorio confiable en un contexto internacional muy voluble". "Nosotros tenemos sectores en los que la inversión mexicana puede ser estable, duradera y de futuro, con nichos de oportunidad", ha asegurado.

También ha explicado que la labor de los astilleros Gondán y Armón ha despertado interés entre el empresariado mexicano, al tiempo que ha aprovechado para reivindicar el liderazgo de Asturias en este campo: "En estos momentos, de cada cinco barcos que se construyen en España, tres llevan el sello de Asturias".

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TERRITORIO

Barbón ha valorado, además, la capacidad logística que ofrecen los puertos de Gijón y Avilés y ha señalado que está en estudio una conexión con el puerto mexicano de Veracruz "como punto de partida para generar más exportaciones desde Asturias y más importaciones de México".

Las buenas comunicaciones de Asturias suponen, a su juicio, otra ventaja competitiva, gracias a la alta velocidad ferroviaria para pasajeros y mercancías y a la conectividad aérea, con un aeropuerto que el año pasado superó los dos millones de personas usuarias y que se ha situado como el segundo en importancia del norte de España, solo por detrás del de Bilbao.

Según el presidente asturiano, la calidad de vida que ofrece el Principado no se limita únicamente a "un entorno natural de primer nivel", sino también a "sólidas políticas públicas que han permitido consolidar un sistema educativo público gratuito desde el primer ciclo de Infantil hasta la Universidad, un servicio sanitario sólido y un modelo propio de atención a las personas mayores".