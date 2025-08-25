Barbón quiere reunirse con las CCAA vecinas para mejorar la respuesta ante incendios forestales

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este lunes que su intención es la de abordar con las comunidades autónomas limítrofes (Galicia, Castilla y León y Cantabria) un trabajo para garantizar una respuesta "mucho más rápida y eficaz" ante los incendios forestales.

Barbón, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha dicho que ese trabajo es necesario, dado que se está comprobando que los fuegos se pueden trasladarse de una comunidad a otra. De ahí la necesidad de "cortocicuitar" esa situación.

"Invitaremos a un trabajo a nuestros gobiernos autonómicos vecinos para ver cómo podemos coordinar esa respuesta de forma que entre las cuatro comunidades del Noroeste podamos abordar esa cuestión", ha explicado.

Además, Barbón ha dicho que es necesario reforzar la prevención ante una nueva tipología de incendios. Así, ha anunciado que el Ejecutivo asturiano tiene previsto impulsar una cumbre o congreso a nivel internacional, que se celebraría en el Principado, con el própósito de analizar buenas prácticas y los mejores modelos en prevención y lucha contra los incendios. El objetivo, ha dicho, es reforzar el sistema, pero también aprender de la experiencia internacional de otros países.

FONDO AYUNTAMIENTOS

Barbón ha recordado que tras la oleada de incendios que hubo en Asturias en 2023 se activaron ya conclusiones, una de ellas referente a la dotación a los ayuntamientos con un fondo plurianual de 18 millones para infraestructuras rurales y defensa contra este tipo de sucesos.

El dirigente asturiano se refería así a un acuerdo del Consejo de Gobierno de diciembre de 2023 que daba luz verde a la firma de varios convenios de colaboración con 74 ayuntamientos para la mejora de infraestructuras y prevención de incendios. Los acuerdos tendrían una vigencia de cuatro años, movilizarían la inversión de 18 millones y permitiría a los municipios planificar actuaciones oportunas hasta el año 2026.

La intención de Barbón es "reforzar" ese fondo y que el dinero vaya destinado específicamente a proteger el entorno de los pueblos que puedan ser afectados. "Queremos que vaya en los presupuestos para el año 2026", ha indicado.