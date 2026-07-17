Barbón recapitula sus años de legislatura: "Siete años contribuyendo al resurgir de Asturias"

El presidente del Principado, Adrián Barbón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha realizado este viernes un balance de su etapa como presidente del Principado, asegurando que han sido "siete años contribuyendo al resurgir de Asturias", con mejoras en los principales indicadores como la demografía, el paro, el PIB o la inversión en el estado del bienestar.

Barbón ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha valorado sus siete años de legislatura desde su llegada en 2019. Entre los principales hitos ha destacado la creación de "un nuevo paisaje económico con más empleo y menos paro", con una Asturias que ha reducido por debajo de los 50.000 el número de parados y ha incrementado a más de 400.000 los ocupados. En términos económicos, ha rechazado el "cataclismo" dibujado por el PP y ha destacado que la deuda viva en 2026 es del 12,3% frente al 18,3% registrado en 2019; además de mencionar el incremento del PIB, que pasó de 23.600 millones en 2019 a 30.012 millones en 2026.

A ello ha sumado la consolidación demográfica de Asturias, que sigue superando el millón de habitantes a pesar de que en 2019 todas las proyecciones daban por hecho que Asturias bajaría de esta cifra. También ha mencionado las mejoras en las conexiones tanto aéreas como ferroviarias y ha destacado el Pacto por el Medio Rural y el refuerzo de la lucha contra los incendios forestales.

En materia social, ha destacado el compromiso en sanidad, la educación y los derechos sociales, con la puesta en marcha de la red de escuelas infantiles o la gratuidad de la matrícula universitaria. El presidente ha asegurado que en su balance "huye de la autocomplacencia" y ha admitido que el Gobierno ha "cometido fallos", como la tramitación de los derribos del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

De cara al futuro, ha señalado el "gran desafío" de "contener" las listas de espera sanitarias, así como los retrasos en la tramitación de las ayudas a la dependencia.

REBAJA DE LA TARJETA CONECTA

Durante su intervención, Barbón ha anunciado la rebaja de la tarjeta Conecta, por la que a partir del otoño y hasta el 31 de diciembre, se podrá viajar de forma ininterrumpida en transporte público por 20 euros al mes en lugar de los 30 euros actuales.

Esta medida tiene un doble objetivo. Por un lado, fomentar el uso del transporte público y ayudar a las familias a paliar el aumento de los precios de los combustibles derivado de la guerra de Irán.