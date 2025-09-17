Barbón reclama en Bruselas que las autonomías mantengan la gestión de los fondos europeos tras 2028

El presidente del Principado, Adrián Barbón y el vicepresidente y comisario europeo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado este miércoles en Bruselas la función "clave" de las autonomías en la gestión de los fondos europeos y ha reclamado que las regiones sigan ejerciendo esta potestad a partir de 2028, cuando entrará en vigor el futuro presupuesto plurianual de la Unión Europea. "Las comunidades no debemos perder poder en el nuevo marco financiero", ha alertado.

Barbón ha trasladado este planteamiento al vicepresidente y comisario europeo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, en un encuentro celebrado esta tarde. En esa reunión, el jefe del Ejecutivo ha expresado la preocupación del Gobierno de Asturias ante la posibilidad de que los recursos comunitarios pasen a gestionarse directamente desde los estados miembros.

Según ha indicado, la propuesta de marco financiero que ha presentado la Comisión Europea va en esa línea, por lo que las diferentes regiones deben defender su derecho a participar en la planificación y administración de esos recursos comunitarios.

"He venido a trasladar al vicepresidente Fitto la exigencia del Principado de que se garantice la participación de las comunidades en la gestión de esos fondos. Al mismo tiempo, trabajaremos en el seno del Comité de las Regiones para defender esta misma opinión, que es ajena a ideologías", ha explicado el presidente.

El jefe del Ejecutivo también se ha comprometido a exponer esta misma posición ante el Gobierno de España, de cara a la negociación del próximo marco financiero plurianual (2028-2034).

La propuesta de la Comisión Europea se debatirá ahora, durante un año y medio, en el seno del Parlamento de la UE. "Con esta visita a Bruselas, queremos anticiparnos y aportar nuestra visión sobre cómo debe ser ese próximo presupuesto y defender los intereses de Asturias", ha añadido.

Antes del encuentro con Fitto, Barbón se ha reunido con el comisario de Defensa y Espacio, Adrius Kubilius, a quien ha informado sobre el potencial del Principado en los ámbitos de su competencia: "Teniendo en cuenta los planes de incremento de inversión en defensa, tanto por parte de la UE como de los estados miembros, me parece fundamental situar Asturias en el mapa", ha argumentado.

El Principado cuenta con un hub de defensa formado por más de medio centenar de empresas -desde grandes firmas, como Indra, Santa Bárbara, Rheinmetall o Escribano, hasta pymes y compañías emergentes- que aspiran a posicionar la comunidad como referencia en la investigación y el desarrollo tecnológico. El sector supone ya cerca del 10% del PIB de la comunidad.

"Estamos a disposición para las inversiones en defensa y también tenemos capacidad para formar a personas para que trabajen en este campo", ha asegurado Barbón, quien ha añadido que "invertir en defensa es invertir también en el futuro de la UE".

Desde la capital belga, el presidente ha reiterado la postura del Principado sobre la ilegalidad del peaje del Huerna y ha reclamado que se revoque. "La prórroga fue establecida por un gobierno de José María Aznar y sabemos que esa decisión fue ajena a derecho", ha añadido.