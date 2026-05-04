Barbón reclama respeto para Revilla después de que el cántabro defendiese la autonomía de León

Archivo - Abrazo entre Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha reclamado este lunes respeto para el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Según el asturiano, el cántabro estaría estos días sufriendo "ataques" en redes por haber dicho el sábado que León debería haber sido una comunidad autónoma uniprovincial. Lo hizo en unas declaraciones a medios de comunicación en el marco de la entrega de los Premios Decreta en León.

"Callarme cuando se ataca a un amigo no es lo mío", ha escrito Barbón en un mensaje en su cuenta de la red social 'X' recogido por Europa Press.

Barbón ha recordado el papel histórico de su homólogo en el proceso autonómico y ha señalado que lo que dice de León "lo hace porque él vivió y protagonizó la lucha de Cantabria por ser una Comunidad Autónoma uniprovincial".

El presidente asturiano ha subrayado que, durante el proceso de configuración del Estado de las Autonomías, a Cantabria "la querían incluir en una región castellana" y ha ensalzado que Revilla y un grupo de personas "defendieron que no, que querían ser una autonomía uniprovincial, con identidad e instituciones propias".

De este modo, ha explicado que "así nació Cantabria", logrando recuperar un "nombre histórico" que se había mantenido perdido durante siglos.

Asimismo, ha puesto en valor el legado del expresidente cántabro al afirmar que, en la actualidad, "nadie duda de la identidad de Cantabria" ni tampoco de que "Revilla es el padre de la autonomía cántabra".

"Los ataques a Revilla me parecen insultantes, fuera de lugar y son una absoluta falta de respeto. Revilla, lo conozco muy bien, dice en público lo que defiende en privado, no hay dos Revillas", ha dicho Barbón.