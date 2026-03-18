Barbón recuerda, ante las críticas de Vox, que la legislación universitaria venía en su programa de Gobierno

Archivo - El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, la presidenta del Consejo Social, Ángela Santianes y el presidente asturiano, Adrián Barbón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha replicado este miércoles a Vox que las políticas de su Gobierno con IU las marca "el interés general" y ha recordado que la defensa de la Universidad pública y la legislación universitaria "es una cuestión que iba en su programa de gobierno".

Barbón respondía así a la pregunta en sesión plenaria a la portavoz de Vox, Carolina López, que le ha planteado quién marca las políticas en la coalición de su Gobierno.

"Dice, es que esta legislación universitaria es una nueva cesión. ¿Pero qué cesión? Si iba nuestro programa de gobierno, con el que yo gané las elecciones en el 2023, a ver si se entera. Si quiere le paso hasta el texto, para que lea exactamente lo que dice el articulado", replicó Barbón a Carolina López que aseguró que "cuando hay una decisión importante que tomar parece que el teléfono rojo conecta directamente con el despacho del consejero Ovidio Zapico, como ha ocurrido con las universidades privadas".

Ha incidido Barbón en que lo cierto es que el Ejecutivo "sí tiene claro, como gobierno de unidad progresista que la universidad pública hay que defenderla con acciones y con hechos" y ha contrapuesto esta posición con la de Vox, que se refiere a la Universidad asturiana como "un estercolero".

Por eso considera Brabón que lo que realmente molesta a Vox es que la financiación de la universidad pública con este gobierno está garantizada. "Vamos a seguir renovándola y garantizándola y vamos a seguir promoviendo que esta ley de este ecosistema universitario signifique que aquí las universidades que se implanten tengan todas la calidad necesaria, que no sean chiringuitos como pasa en muchas comunidades donde a cambio de lo que pagas recibes un título", dijo.

Adrián Barbón ha insistido en que si es un acuerdo que las dos partes del Gobierno están dispuestas a defender la universidad pública no entiende "cuál es el problema".

Ha indicado el Jefe del Ejecutivo que las políticas las marca "el interés general y sobre todo el interés de las clases medias y clases trabajadoras asturianas". "Esos son los que marcan nuestra política y, por tanto, este es un gobierno progresista que yo entiendo que sus posicionamientos, sus decisiones, pues discrepan o se diferencian de los que ustedes harían", indicó Barbón.

El presidente asturiano ha replicado además a la portavoz de Vox que no entiende cómo se atreve a hablarle de su independencia de criterio, o de mi forma de elección, cuando en Vox los candidatos ni los elige la militancia o cuando sí y día no salen ex dirigentes del partido que están diciendo que aquello era una especie de teocracia donde admiraban y casi veneraban al gran Dios, que era Abascal.

GOBIERNO "COMUNISTA"

López por su parte ha asegurado que Asturias vive una "anomalía política" porque es la única región de la Unión Europea donde "los comunistas, la izquierda radical marca la agenda política del gobierno".

"Usted, señor Barbón, será presidente pero solo ocupa el sillón porque quienes realmente lideran este gobierno son los comunistas", manifestó la diputada de Vox, que ha indicado que "lo cierto es que mientras en España los comunistas van desapareciendo, elecciones tras elecciones, Barbón se dedica a darle más poder y más cesión, algo que ven prácticamente todas las semanas en este Parlamento". "Cuando Izquierda Unida levanta la voz, el PSOE agacha las orejas y obedece", dijo la diputada del PP.

En este sentido ha insistido en que analizando las leyes del gobierno asturiano se puede comprobar que "los socialistas ponen la firma, pero quienes realmente escriben las leyes son los comunistas".

Considera Vox que "Asturias necesita un presidente con un programa serio y valiente, y no un presidente sin programa tutelado y sometido por Pedro Sánchez y por Izquierda Unida. "Usted a lo largo de este tiempo ha demostrado ser el pagafantas de los comunistas", dijo Carolina López al presidente asturiano.