Barbón reitera su posición de "tolerancia cero" ante la corrupción que "le avergüenza, le asquea y le decepciona"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, inaugura el nuevo centro de Día de Luanco. - EUROPA PRESS

LUANCO/OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este viernes en Luanco, a preguntas de los periodistas, a la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos y ha vuelto a reiterar que "su posición es de tolerancia cero con la corrupción" porque es algo que "les asquea, les avergüenza y les decepciona". "Me decepciona pensando en los militantes y me asquea pensando en los votantes socialistas y demócratas en general", dijo.

"Es lo que tengo que decir, tolerancia cero con la corrupción y judicialmente, evidentemente todo esto es presunto porque mientras no falla un juez yo no puedo hacer otra afirmación que no sea esa presunción, pero mientras haya la investigación judicial en curso y se llega a una conclusión, yo lo que digo es que quiero que se llegue hasta el final, que los corruptos paguen pena de cárcel por corromper, por deteriorar la imagen de las instituciones. y debilitar la democracia y que devuelvan lo robado. Para mí es más importante incluso que junto con ir a la cárcel es que devuelvan lo robado", dijo Barbón.

El presidente asturiano ha insistido en que hay que ser rotundos ante los casos de corrupción y decir bien claro que la misma "les asquea, les avergüenza y les decepciona".

Así ha insistido en que le decepciona sobre todo pensando en los cientos de miles de militantes socialistas, muchos de ellos no han ocupado jamás, ni ocuparán un cargo público, pero han defendido los valores, los principios, las convicciones toda su vida. Y ha añadido que le avergüenza pensando en los votantes socialistas, en los votantes progresistas y en los votantes demócratas en general, a los que la corrupción les asquea.

El Jefe del Ejecutivo asturiano que esta mañama visitó Luanco donde inauguró el nuevo Centro de Día de Mayores y anunció la ampliación del puerto, ha asegurado que en esta cuestión "nunca va a entrar en el 'y tú más'", algo que "puede ser muy fácil" y ha dicho que aunque otros partidos lo hacen, él lo único que hará será exigir a su partido "tolerancia cero absoluta contra la corrupción, como lo aplica siempre".