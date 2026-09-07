Barbón reitera su rechazo al modelo de financiación por "insolidario" y espera que no se apruebe en las Cortes

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reiterado este lunes su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica al considerarlo "insolidario" y confía en que el proyecto de ley no supere la tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.

En declaraciones a los medios en Castropol, tras la reunión del Consejo de Gobierno, Barbón ha subrayado que el Ejecutivo autonómico ha cumplido con su palabra al votar en contra del modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al entender que no responde a los intereses ni a las peticiones de Asturias. "Espero que no salga, lo digo abiertamente, espero que no se apruebe", ha aseverado.

Barbón ha defendido la coherencia de la posición asturiana frente a la de otros dirigentes políticos. "En política escucho a muchos hablar de boquilla y a la hora de la verdad no cumplen; podríamos poner ejemplos de presidentes autonómicos o líderes de la oposición que se pliegan a las órdenes de su partido desde Madrid, y nosotros no", ha afirmado.

El presidente ha recordado que la postura del Principado responde al mandato fijado en las resoluciones del Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), al acuerdo parlamentario respaldado el pasado año por 41 de los 45 diputados de la Junta General y a los compromisos suscritos en la Declaración de Santiago junto a otras siete comunidades autónomas.

Sobre la postura de los parlamentarios socialistas asturianos en la Cámara Baja, el presidente ha asegurado que "no ha hablado" con ellos y ha explicado que sus decisiones dependen de las direcciones nacionales de su partido. "Luego está la decisión personal que cada diputado tome", ha apuntado. No obstante, Barbón ha precisado que el recorrido del proyecto será largo y arrancará con el debate de las enmiendas a la totalidad de las diversas formaciones. "Va a haber un montón de enmiendas a la totalidad, vamos a ver si las enmiendas a la totalidad salen o no salen, porque ahí puede alterarlo todo", ha dicho.