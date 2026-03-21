Barbón reivindica que sus advertencias sobre la guerra de Irán y su impacto en Asturias se han visto confirmadas

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en FanmediaCon, en Oviedo. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recordado este sábado que ya advirtió de que la guerra de Irán "iba a impactar directamente en nuestras vidas", vinculando la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Asturias por parte de la aerolínea Volotea con las consecuencias del conflicto y el encarecimiento del combustible.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha remarcado en Oviedo, durante su visita al festival FanmediCon, que cuando él se pronunció sobre este asunto, "algún político asturiano de la derecha dijo que si yo era diplomático, que por qué me importaba a mí la guerra de Irán, pues aquí tienen la respuesta".

El líder socialista de los asturianos ha subrayado que le preocupa todo lo que afecta a Asturias y ha incidido en que el aumento del precio del combustible derivado de la situación geopolítica está generando "un grandísimo problema". "Esto lo que nos tiene que llevar es a reflexionar que hay que pedir y exigir que esta guerra tiene que finalizar ya", ha afirmado.

En declaraciones a los medios, también se ha referido a las molestias por la cancelación de trenes entre Asturias y Madrid los fines de semana, motivada por obras de Adif en Palencia para extender la alta velocidad a Cantabria.

"Son obras de reforma que a largo plazo beneficiarán recortando tiempos de viaje, pero es verdad que es una molestia, sobre todo a puertas de Semana Santa", ha dicho el presidente asturiano, quien ha añadido que el Principado pide "refuerzos en los horarios afectados" ya que el Gobierno asturiano, en este sentido, "poco más puede hacer".