Barbón reivindica el potencial de Asturias para atraer inversión tecnológica en el 20º aniversario de DXC Technology

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado este lunes en Avilés el papel de la compañía tecnológica DXC Technology como motor de transformación digital y ejemplo del potencial de la región para atraer inversiones vinculadas a la innovación, durante el acto conmemorativo del 20º aniversario de la compañía en Asturias.

"Para una empresa que compite en la primera línea de la transformación digital, 20 años son toda una vida", ha afirmado Barbón, subrayando que DXC Technology ha contribuido decisivamente a la modernización económica de la comunidad. Desde su llegada con 23 trabajadores, la empresa ha crecido hasta generar un millar de empleos altamente cualificados y atender a más de 80 clientes a nivel nacional e internacional.

Barbón ha destacado que la implantación de DXC Technology no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de una estrategia de atracción iniciada años atrás con la llegada de Dupont. "Incluso en tiempos difíciles para la industria, supieron que Avilés era una tierra de oportunidad", señaló.

Durante su intervención, el presidente ha planteado si en Asturias se está haciendo lo necesario para consolidar estos logros y atraer nuevos proyectos empresariales. "Honestamente, creo que sí", ha respondido, aludiendo a la coordinación entre la Agencia Sekuens, la Oficina Económica y Comercial de Madrid y la Oficina Económica de Presidencia, así como a los avances en materia de infraestructuras y a la aplicación de la Ley de Proyectos Estratégicos.

En este sentido, ha subrayado que el impulso a la alta velocidad ferroviaria y la mejora de la conectividad aérea han permitido superar una de las grandes barreras históricas para el desarrollo empresarial en la región. "Ese obstáculo está superado", ha asegurado.

Barbón ha insistido en el compromiso del Gobierno del Principado con la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico como "vectores del resurgir industrial de Asturias", y ha situado a Avilés como referente en esta materia: "Con empresas como DXC, Avilés se ha ganado las credenciales de capital de la innovación".

Desde 2019, el número de centros de I+D+i en la comunidad ha pasado de 2 a 16, un crecimiento que el Ejecutivo autonómico pretende reforzar con el nuevo Plan de Ciencia y Tecnología, dotado con 200 millones de euros. "Tenemos que aspirar a más. Seamos ambiciosos. Asturias puede convertirse en una referencia nacional", ha defendido

Finalmente, el presidente ha agradecido el compromiso de DXC con Asturias y ha pedido seguir contando con el impulso de las empresas para lograr estos objetivos. "Avilés y Asturias son tierra fértil para la innovación. Gracias por haber impulsado la modernización de Asturias. Espero que recuerden invitarme a su 40º aniversario", ha añadido.