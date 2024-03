Barbón replica al PP que las infraestructuras pendientes no se consiguen con declaraciones en el Senado

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián barbón ha replicado este lunes al PP que "garantizar las infraestructuras pendientes no se consigue con ninguna votación en el Senado con declaraciones políticas, sino que se consigue negociando los Presupuestos Generales del Estado".

Barbón se pronunciaba así en declaraciones a los medios tras participar en el homenaje a los fallecidos por la Covid-19 en Asturias y tras ser preguntado por la moción que el PP defenderá en el Senado para exigir las infraestructuras pendientes en Asturias.

"Ahí es donde nosotros hacemos la exigencia, que los presupuestos generales del Estado recojan las principales infraestructuras pendientes", ha dicho Barbón, que ha aprovechado para pedir al PP que defienda los intereses de Asturias y también del Bierzo y apoye la conexión de Valdeprado entre ambos territorios.

Así ha indicado que tanto los vecinos de Asturias como de León defienden la conexión de Valdeprado, "que era un compromiso, además del anterior consejero de la Junta de Castilla y León". "De la carretera de Valdeprado no quiere hablar, no quiere hablar porque el Gobierno de Castilla y León no lo defiende", ha dicho Barbón.

COMPENSACIONES TRENES

Barbón se ha referido uuna vez más a preguntas de los medios a la reunión mantenida por parte del consejero Alejandro Calvo con el Ministerio de Fomenbto para exigir compensaciones por el retraso en la llegada de los trenes Avril.

"Precisamente una de las cuestiones que yo creo que se avanzó mucho en la reunión que Alejandro Calvo ha llevado a Madrid es en esa declaración de servicio público del ferrocarril y lo que conlleva. Así que yo ahí veo buena sintonía, igual que los logros que hemos conseguido", ha dicho Barbón.

Así sobre las criticas del PP ha indicado que es necesario recordar que lo mismo que ha conseguido Asturias "lo está pidiendo al minuto de saberlo la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León". "A los que dicen que no hemos conseguido nada, yo les digo cómo se explica que la Xunta, que es el Partido Popular, o la Junta de Castilla y León, que es PP-Vox, cómo se puede entender que ellos consideran que lo que hemos conseguido es un logro importante y pedirlo", ha dicho Barbón.

ha reiterado Adrián Barbón que considera que el Gobierno asturiano "ha arrancado concesiones y compensaciones que van en la buena línea", pero ha añadido que ello "no va a hacer decaer el espíritu de exigencia que tiene el Gobierno".