Barbón reprocha al PP que usen la ejecución de 2022 porque "no pueden decir que son malos" los PGE de 2023

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha reprochado este miércoles a la portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada, que desde su formación usen el "insuficiente" grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el primer semestre de 2022 para criticar el proyecto para 2023 cuando "no pueden decir que son malos" para Asturias.

Barbón ha admitido en sede parlamentaria que la ejecución entre enero y junio mejoró respecto al año anterior pero sigue siendo "insuficiente" por lo que en sus reuniones ministeriales de finales de junio se impulsó la creación de una comisión bilateral de seguimiento de los compromisos inversores en el Principado.

Tras decir que no tiene "capacidades milagrosas" para influir en junio sobre la ejecución del primer semestre, el presidente defendió el proyecto de presupuestos para 2023 en Asturias, remarcando que no se puede decir que el proyecto de 2023 sea malo porque aumenta las inversiones un 81% respecto a los 233 millones de euros de inversión territorializada de las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, al prever para el año que viene 421 millones.

Por su parte, Teresa Mallada afirmó que el borrador de los presupuestos de 2023 es "irreal" como avala, dice, los datos de ejecución durante la legislatura de Pedro Sánchez.

"Da igual lo que comprometa para Asturias", ha lamentado, alertando de que no se cumplirán las previsiones de inversión de seguirse la tendencia de los últimos años. Por eso, instó a los socialistas a no presumir de presupuestos "inflados y electoralistas" en referencia tanto a las cuentas generales como autonómicas. Mallada, no obstante, ha reiterado la disposición de su grupo a colaborar para mejorar las cuentas del Principado para el próximo año.

Adrián Barbón, que vinculó los problemas de ejecución a la inflación, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico será exigente para que se cumpla la inversión estatal en Asturias y confía en que así lo demuestren los datos del segundo semestre.