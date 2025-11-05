Barbón responde a Queipo sobre Claudia Montes y reitera "tolerancia cero con la corrupción" en la Junta General

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles en la Junta General la actuación de su gabinete tras las críticas del portavoz del PP asturiano, Álvaro Queipo, por su gestión ante posibles denuncias de corrupción interna a través de correos electrónicos que la Miss España +30 2017 y exmilitante socialista, Claudia Montes, envió a Presidencia. Barbón ha subrayado que "tolerancia cero con la corrupción".

En su intervención, en respuesta a las dudas planteadas por Queipo sobre estas cuestiones, el presidente ha defendido que no conocía personalmente los correos de Montes y que su gabinete actuó correctamente y "no miente". "Yo no tengo acceso a esa cuenta. Esa cuenta la gestiona el personal de Secretaría del Principado de Asturias, de la Secretaría de la Presidencia, bajo indicaciones del gabinete", ha detallado.

Según Barbón, esto es necesario debido al elevado volumen de comunicaciones. "Durante la pandemia se recibían hasta 800 correos diarios", ha añadido.

Barbón ha indicado que el único grupo parlamentario que solicitó información sobre estas comunicaciones fue Vox, que el 2 de junio de 2025 pidió conocer los correos dirigidos al Consejo de Gobierno. "El gabinete realiza un informe por escrito y se contesta en fecha, en este caso el 2 de julio, con un resumen de todos los correos recibidos", ha precisado.

El presidente del Principado ha insistido en que nunca ordenó mentir sobre la situación y ha rechazado la acusación de Queipo de silenciar posibles irregularidades. "Ante la mínima sospecha, aquí, tolerancia cero con la corrupción. A fiscalía, ciudadanos. Si usted tiene pruebas de un delito, a fiscalía", ha afirmado.

El mandatario asturiano ha insistido en que "cuando una persona dice que tiene pruebas de la comisión de un delito, no tiene que informar al presidente del Principado, tiene que ir a Fiscalía". Asimismo, ha señalado que "si ustedes, políticos que están aquí sentados, tienen conocimiento de la comisión de un delito, tienen que ir a Fiscalía. Eso se llama coherencia".

En cuanto a su relación personal con la Miss España, ha subrayado que "no es amiga mía". "Una amiga mía no tiene que recurrir a mí a escribirme por Instagram para intentar que la reciba", ha explicado.

El portavoz parlamentario del PP comenzó su intervención citando a Ortega y Gasset para subrayar que "toda mentira política es, antes que nada, un desprecio por el ciudadano", y preguntó directamente a Barbón por qué había ordenado a su gabinete desinformar sobre la relación y la información que tenía de Montes.

Queipo reprodujo el correo enviado por Montes al presidente en octubre de 2022, en el que denunciaba "una injusticia a raíz de descubrir asuntos en una empresa pública de Asturias y de Madrid en los que están supuestamente implicadas muchas personas del PSOE".

El portavoz de los 'populares' acusó a Barbón de "ordenar a su gabinete mentir sobre el contenido del correo, diciendo que era confuso y que no había términos que hicieran saltar alarmas". Queipo reprochó la actitud del presidente autonómico al "ignorar la denuncia y mirar para otro lado ante posibles irregularidades".

El líder del PP asturiano ha señalado que la cuestión central no es la relación personal entre Barbón y Montes, sino si el presidente silenció una denuncia de corrupción, no remitió la información a Fiscalía y si eligió tapar la corrupción del PSOE en lugar de actuar". "Si usted no es capaz de explicarlo, solo le queda la vía de la dimisión", ha concluido.