Barbón, seguro de la "remontada" del PSOE en Asturias

"Va a haber continuidad y va a haber cambios", adelanta del nuevo Gobierno regional



GIJÓN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones del Principado, Adrián Barbón, se ha mostrado seguro este lunes de que habrá "remontada" del PSOE en la región de cara a las elecciones nacionales del próximo día 23.

Barbón, en una conversación con la periodista Mili Cimadevilla en el marco de la Semana Negra de Gijón, ha recalcado que es cierto que las encuestas siguen dando una ventaja "considerable" del PP sobre el PSOE en Asturias, pero ha recordado que las encuestadoras son empresas contratadas por medios de comunicación con una línea editorial.

A su juicio, se usan más como "armas de incentivación o desincentivacion". Al tiempo, ha señalado que la FSA es quien más encuestas hace, pero no se conocen porque "no las filtra", ha destacado.

En esta misma línea, ha asegurado que lo que dicen las encuestas es que la brecha se está "acortando" y que el votante progresista se está movilizando más. Es un votante, según él, que le cuesta más votar si hay una sola cosa que le decepcione, cuando el del la derecha con que su candidato acierte solo una le vota.

Barbón, por otro lado, ha augurado que el PP va a aplicar las mismas políticas de Vox, a lo que ha advertido de que ya no vale pensar que hay un PP moderado. Para él, el PP "se ha contaminado del populismo de Vox" y lleva a postulados no vistos en el PP desde la etapa del ex presidente nacional 'popular' José María Aznar.

VOTO "TÁCTICO"

Con todo, ha insistido en que los progresistas se están dando cuenta de la necesidad de un voto "táctico", para que no se difuminen en distintos partidos de izquierda y se pierdan. En el caso de Asturias, ha defendido el voto al PSOE como "de rebeldía" frente a los postulados de la derecha y la extrema derecha, según él.

Por otra parte, a la gente joven que esté pensando en votar a Vox, les ha invitado a pensar que no es justo que un 49 por ciento de población quiera imponer más derechos sobre el 51 por ciento restante, que son las mujeres.

"El machismo es absolutamente injusto", ha recalcado Barbón, quien ha visto preciso llegar a ellos a través de otros jóvenes, para que se den cuenta de que Vox es todo lo contrario a lo que es ser rebelde.

"Es lo más profundamente antidemocrático", ha afirmado sobre Vox. "Cada día hay que defender la Democracia con uñas y dientes", ha animado, a lo que ha alertado que esta se va deteriorando y la podemos perder "mucho más rápido" de lo que se piensa.

Sobre el debate televisado entre los candidatos al Gobierno de España, ha indicado, sobre el socialista Pedro Sánchez, que espera que se vea un presidente que tiene la experiencia de ser presidente y que ha gestionado España "en el contexto más difícil".

Frente a él, cree que solo hay la "aspiración de echarnos del poder". Ha opinado, además, que el debate servirá "para visibilizar lo que nos jugamos", ha apuntado.

Preguntado por el 'sanchismo', ha considerado que el único 'ismo' que importa, es el socialismo. Para él, el 'sanchismo' y otros 'ismos' son una manifestación del momento del socialismo.

También ha recalcado que Asturias es una de las tres comunidades autónomas que quedarán de ejemplo a otras autonomías, ahora en manos de la derecha, de lo que significa ser socialista.

En cuanto al 23J, ha recordado que a Pedro Sánchez se le ha dado por muerto en muchas ocasiones, pero ha salido adelante. Por eso, a

quien le dé por muerto después de las elecciones, él les diría que no les minusvaloren "porque igual se llevan una sorpresa", ha sostenido.

Barbón, sobre el adelanto electoral, ha reconocido que "no tenía ni idea", a lo que ha incidido en que la decisión la tomó Sánchez con su equipo más cercano. "Fue muy valiente", ha apuntado sobre Sánchez "al dar la opción a la sociedad española de decidir si quiere avanzar o retroceder".

Ha apuntado, asimismo, que el PSOE en Asturias, el pasado 28 de mayo, aguantó "relativamente", si bien ha reconocido que se equivocó en seguir al PP en su planteamiento de hacer la campaña como si fuera nacional.

Dicho esto, ha confesado que en el caso del Suroccidente hay que hacer una reflexión sobre el resultado electoral. Barbón se ha comprometido a que en esta Legislatura será el Gobierno "cómplice" con las alas, y en especial con el Suroccidente.

Al tiempo, ha recalcado que digan lo que digan la derecha y extrema derecha, "no suman". Por eso, a su parecer, están con el soniquete de que van a llamar a los barones socialistas. "A mí nadie me llamó", ha precisado.

También ha tenido un mensaje para el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que le diría que tuvo oportunidades de permitir el Gobierno de la fuerza mas votada, en comunidades y en cientos de ayuntamientos como el de Gijón, y no lo hizo.

CONTINUIDAD Y CAMBIOS

Respecto al nuevo Gobierno, ha avanzado que al día siguiente o pocos días de la investidura anunciará a los nuevos consejeros, quienes tomarán posesión del cargo el próximo 1 de agosto.

Barbón ha avanzado que las Consejerías no serán exactamente iguales, pero sí le gusta la figura del vicepresidente. Dicho esto, ha matizado que aún hay que ver si habrá gobierno en coalición.

No ha descartado, tampoco, que pueda ser una mujer quien ocupe la Vicepresidencia, pero sí ha confirmado que habrá paridad, con consejeros "algunos más técnicos y otros voces más políticas".

"Va a haber continuidad y va a haber cambios", ha adelantado Barbón, quien ha llamado la atención sobre que Asturias afrontará, entre este año y hasta 2033, la "década del cambio".

Barbón ha tenido palabras, también, para el nuevo presidenta de la Junta, Juan Cofiño, que ha sido una persona "clave", para él, y lo ha sido con "una enorme lealtad".

A este respecto, ha indicado que hubo gente que intentó "enfrentamientos" entre ellos, pero Cofiño los "frenó en seco". También ha agradecido al presidente de la Junta saliente, Marcelino Marcos Líndez, que vio a Cofiño como una opción "muy buena".

Preguntado por el asturiano, ha reconocido que la reforma del Estatuto fue un "fracaso". "Seguramente nos equivocamos en la forma de negociar", ha apuntado, a lo que ha sumado el que tuvieron "una ensoñación, no había 27 votos", ha apostillado.

"El asturiano tiene futuro, y va a ser lengua oficial más pronto que tarde", ha augurado, antes de replicar a la derecha que haga de eso un "drama" cuando en Galicia el PP defiende la identidad gallega "sin ningún problema".

De vuelta a los retos, ha apostado por recuperar la autoestima, reivindicar la tradición y lenguas. Ha recalcado que es consciente de que los asturianos quieren cambios, y quien lo va a protagonizar es el PSOE, según él.

Ha animado, en esta línea, a vencer ese "miedo histórico" al cambio o el idealizar los años 70, donde había un clima "totalmente falseado" con una economía basada en la empresa pública. Entre los retos, ha citado la transformación económica del Principado, la social, y aprender a "quererse".

En cuanto a la atracción de empresas, ha abogado por transformar la industria en una competitiva y de futuro, a lo que ha puesto de ejemplo Arcelor. Eso sí, ha recalcado que no solo es atraer nuevas empresas, también nómadas digitales.

Además, ha animado a que la gente pierda miedo a emprender y a que la administración ayude a que lo hagan. De ahí que vayan a seguir dando pasos para reducir la burocracia.

Por otro lado, ha avanzado que va a viajar fuera de Asturias no solo por ver a los emigrantes asturianos, sino por apoyar los intereses económicos de la región y para trabajar en elementos claves como la financiación autonómica. "Siempre voy a anteponer a Asturias", ha asegurado.

Preguntado por su gestión, ha destacado la respuesta asturiana a la pandemia de la COVID-19, que ha extendido al conjunto de los asturianos, mientras que ha reconocido, por contra que empezaron "tarde" a reducir la burocracia.