Barbón señala la importancia de ventilar adecuadamente las casas para evitar la propagación por aerosoles

OVIEDO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha insistido este sábado en la importancia de ventilar adecuadamente estas navidades los espacios interiores de las casas para evitar así la propagación del COVID-19 por aerosoles.

El dirigente asturiano se ha referido a este aspecto en ls recomendaciones que ha señalado a través de su perfil en Facebook, donde ha dicho que esta Nochebuena ha de ser "diferente" por respeto a los casi 1.500 fallecidos en el Principado con esa enfermedad.

Entre las medidas de "precaución y seguridad" que ha mencionado Barbón para estas fechas se encuentran la de evitar juntarse más de seis personas de más de dos núcleos familiares o usar la mascarilla todo el tiempo "quitándosela sólo en el momento de comer o beber".

"En mi familia hace años que la Nochebuena se vive con mucha gente, pues nos juntamos diez o doce personas todos los años. Éste no será así. Echaremos de menos a los que no estén en la cena -en mi caso, contándome a mí seremos cuatro- pero nos animaremos deseando que lo importante es que no nos falte nadie el año que viene y que podamos volver a celebrar esta noche única todos juntos", ha escrito Barbón en la citada red social.