Barbón subraya la necesidad de presupuestos con "dimensión social" frente a un periodo de "nueva oscuridad"

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha subrayado este jueves la necesidad de negociar en Asturias unos presupuestos regionales que tengan una "dimensión social", sobre todo en el contexto de un periodo de "nueva oscuridad en el mundo". "A mí me recuerda mucho a la Europa de los años 30", ha apuntado.

Barbón se ha pronunciado en estos términos en la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) de este jueves tras ser preguntado en la sesión por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, acerca de la ejecución presupuestaria.

Según ha indicado Barbón, a 30 de agosto la ejecución global ya estaba en el 56% del presupuesto. "Las inversiones, cuando se adjudican, salvo una tragedia, salvo que quiebre una empresa, son ejecuciones que se ejecutan", ha afirmado en relación a la fase en la que se considera como ejecutado.

El dirigente asturiano ha destacado que "la ejecución global del presupuesto del año pasado superó lo del 90%" y ha señalado que "en materia de inversión estaba en la media de las comunidades autónomas".

Sin embargo, Barbón ha identificado dos problemas fundamentales que obstaculizan una mayor ejecución presupuestaria. El primero de ellos es la ley de contratos del sector público, que ha calificado como "una ley farragosa, como todo lo que viene de Europa" y ha insistido en que "es una ley que hay que poner encima de la mesa la realidad de que se necesita una reforma, porque si no es imposible". El presidente ha criticado que algunos ayuntamientos de la oposición han optado por reducir sus presupuestos de inversión para "enmascarar su bajísima ejecución".

El segundo obstáculo identificado por Barbón es la regla de gasto, que ha denunciado "paraliza la tramitación de cualquier adjudicación" cuando existe riesgo de que Asturias la supere.

A pesar de estos obstáculos, Barbón ha subrayado los logros conseguidos gracias a los presupuestos aprobados. Asimismo, ha señalado que "gracias a que hay presupuesto" se ha podido aplicar la matrícula universitaria gratuita y que "el 0 a 3 es público gratuito".

Finalmente, ha subrayado que Asturias goza de "una posición económica más saneada que nunca" tras "tres años con superávit presupuestario" y una deuda "en torno al 12% de nuestro PIB", afirmando que los progresistas deben defender presupuestos "que tienen que tener una dimensión social" y "que tiene que ser útil para la gente".

Sin embargo, Covadonga Tomé se ha mostrado preocupada por los bajos datos de ejecución en Asturias. Ha afirmado que el dato de ejecución de mayo estaba muy por debajo de otras comunidades autónomas en materia de inversión.

Tomé ha señalado que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, "clave para la transformación digital" solo habría ejecutado el 2 % de sus inversiones, lo que supondría más de 320 millones sin gastar".

En el ámbito sanitario, la diputada ha lamentado también la baja ejecución, cuando "las infraestructuras sanitarias, la modernización de equipos, precisan inversión directa para aumentar la capacidad y la calidad de la sanidad pública asturiana". De igual forma, ha criticado que la baja ejecución en la Consejería de Ordenación "supone que las familias, los jóvenes y los sectores con menos recursos siguen sin ver soluciones habitacionales reales", con 168 millones de euros no invertidos en vivienda.

Tomé ha exigido al presidente Barbón que "realice una auditoría para mapear con la mayor exactitud posible y así poder eliminar esos "cuellos de botella burocráticos" antes del primer trimestre de 2027 en las diferentes consejerías inversoras" y ha advertido que no va a firmar cheques en blanco para que el dinero termine quedándose en el papel o en promesas de presupuestos que no se cumplen.

La diputada ha concluido enfatizando que "el éxito de unos presupuestos no se mide solamente por la cifra de gasto total aprobada" sino "por la capacidad real de transformar esas partidas en obras, en infraestructuras y en servicios tangibles para la ciudadanía", subrayando que "nuestra confianza se ganará no presupuestando, sino ejecutando".