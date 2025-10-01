Barbón vincula la bonificación del peaje del Huerna a los PGE: "Si no hay presupuestos, largo me lo fiáis"

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha vinculado este miércoles la bonificación del peaje del Huerna, en la AP-66, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Si no hay presupuestos, largo me lo fiáis", ha dicho.

En unas declaraciones a los medios, el presidente ha recordado que el manifiesto acordado por la Alianza por las Infraestructuras defiende la bonificación total del peaje, y ha razonado que esta medida "requeriría partidas de los presupuestos".

Barbón ha reafirmado su compromiso con la eliminación del peaje y ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los asturianos en esta "lucha histórica". "Mi impresión es que hay que estar unidos y luchar por Asturias", ha declarado.

Barbón ha explicado que la Comisión Europea ha sido clara sobre la ilegalidad de la prórroga del peaje, una decisión que fue tomada por un gobierno del Partido Popular. "No vamos a debatir sobre cifras. Vamos a debatir sobre una ilegalidad", ha asegurado, insistiendo en que "el peaje se va a eliminar" aunque no se sepa exactamente cuándo.

El presidente asturiano ha anunciado que el Gobierno del Principado utilizará "todos los resortes" y todas las acciones "administrativas, políticas y jurídicas" para facilitar la eliminación del peaje. "Nadie tenga dudas de que vamos a defenderlo hasta el final", ha manifestado, y ha llamado a la participación ciudadana en la movilización prevista para el próximo 17 de octubre.

Sobre la posición de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, Barbón ha dejado claro que "ella defiende las posiciones del Gobierno de España porque es su obligación". "No es la embajadora de Asturias, sino la representante del Gobierno central", ha puntualizado.

Por otro lado, Barbón ha mostrado su extrañeza porque al PP le cueste "pedir perdón" por la prórroga que el Gobierno de Aznar aprobó para el peaje hasta 2050. "Yo no tengo ningún problema en discrepar del Gobierno de España cuando se trata de defender los problemas de Asturias", ha dicho, mostrando su "sorpresa" porque "alguien sea incapaz de discrepar de un Gobierno de su partido de hace más de 20 años cuando tomó una decisión que la Unión Europea dice que es ilegal".