El presidente defiende que la gratuidad de la Universidad solo "molesta" a quienes llevan a sus hijos a la privada

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este miércoles que la gratuidad de todos los cursos en la Universidad de Oviedo solo "molesta" a quienes llevan a sus hijos a la Universidad privada y a quienes están en contra de la reforma asturiana del IRPF que contempla subidas para quienes cobran más de 175.000 euros anuales.

En unas declaraciones a los medios, Barbón ha defendido esta medida, indicando que forma parte de la estrategia de "apuesta clara" por la institución académica frente al anuncio de varios proyectos de una universidad privada para Asturias y dos centros adscritos a otras universidades.

El presidente ha asegurado que se está viviendo una "ofensiva" contra esta medida por parte de "aquellos cuyos hijos no estudian en la universidad pública, porque tienen muchos recursos". "Los envían a una universidad privada y se niegan a pagar con la reforma del IRPF un poco más", ha cuestionado, negando el argumento de que esta gratuidad vaya a "discriminar el mérito".

"¿Cómo va a discriminar el mérito? Si se va a exigir un rendimiento académico para poder garantizar la gratuidad", ha defendido.