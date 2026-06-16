El BCIE convoca en Oviedo a su Asamblea de Gobernadores para fijar sus prioridades estratégicas

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha anunciado que celebrará en Oviedo la LXVI Reunión Ordinaria de su Asamblea de Gobernadores, el máximo órgano de decisión de la entidad. El encuentro, que congregará a los representantes institucionales de los países miembros, tendrá lugar el próximo viernes 26 de junio en el Hotel de La Reconquista.

La jornada dará comienzo a las 10.00 horas con un acto inaugural en el que han confirmado su participación la presidente ejecutiva de la institución, Gisela Sánchez; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo --quien ejerce además como gobernador titular por España ante el banco--, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Una vez concluida la apertura institucional, se iniciará la sesión plenaria de trabajo de la Asamblea.

Este foro anual reúne a las autoridades económicas de más alto nivel de los Estados miembros, incluyendo a ministros de Economía y Finanzas, así como a presidentes de bancos centrales. Durante las sesiones de trabajo, los gobernadores evaluarán los resultados de la actividad financiera de la entidad, adoptarán las principales decisiones estratégicas y definirán las prioridades para la financiación del desarrollo y la integración económica regional.

España, que se incorporó como miembro extrarregional de la institución financiera multilateral en el año 2005, se mantiene como el único socio europeo del BCIE. A lo largo de estas dos décadas, la participación del país ha reforzado los vínculos económicos entre Europa y Centroamérica a través del impulso a la inversión, la cooperación y el financiamiento del desarrollo.