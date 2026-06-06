Beatriz González reivindica la participación ciudadana como "primera línea de defensa" de la democracia

Beatriz González - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha defendido este sábado la participación ciudadana como un elemento esencial para fortalecer las instituciones democráticas y hacer frente a las corrientes reaccionarias que cuestionan el actual modelo de convivencia.

Lo ha hecho durante la inauguración del IV Encuentro Estatal de Mujeres Vecinales, que se celebra hasta mañana en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, bajo el lema Mujeres que transforman barrios.

Este evento, financiado por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, reúne a representantes del movimiento vecinal de distintos puntos del país para abordar cuestiones relacionadas con el feminismo, sus avances, las resistencias que afronta y los desafíos pendientes.

Preguntada sobre si las administraciones tienen temor a la participación ciudadana, González Prieto ha rechazado la idea y ha reivindicado la actuación del Gobierno de Asturias en esta materia. Así, ha recordado que el Ejecutivo, desde su Consejería, ha impulsado una Ley de Participación Ciudadana, cuyo proceso de elaboración se ha prolongado durante cerca de un año y que ha contado, según ha señalado, con una amplia implicación del tejido asociativo.

La responsable autonómica ha explicado que el Consejo de Gobierno ya ha aprobado la norma, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Asimismo, ha expresado la confianza del Principado en que el texto pueda salir adelante con un amplio consenso político, en consonancia con el respaldo que recibió durante su fase de elaboración por parte de las asociaciones y colectivos participantes.

Beatriz González Prieto ha insistido en que la participación ciudadana constituye hoy "la primera línea de defensa" de la democracia que, ha advertido, se enfrenta actualmente a modelos y planteamientos que cuestionan principios que durante décadas se habían dado por consolidados.

En su intervención también ha reivindicado el protagonismo de las mujeres en la construcción de la vida comunitaria y en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada. En este sentido, ha defendido que la perspectiva de género debe estar presente de forma transversal en todas las políticas públicas y ha subrayado que las mujeres desempeñan un papel fundamental tanto en las instituciones como en el tejido asociativo.

Para la viceconsejera, el movimiento vecinal sería imposible de entender sin la implicación femenina y ha destacado especialmente la creciente participación de mujeres jóvenes en las asociaciones, un fenómeno que ha considerado clave para garantizar el relevo generacional y la continuidad de estos espacios de participación.

Respecto a las diferencias entre el medio urbano y el rural, González ha señalado que los desafíos son distintos en cada territorio. A su juicio, los entornos rurales cuentan con una mayor proximidad entre ciudadanía e instituciones, lo que facilita identificar necesidades y trasladar propuestas a las administraciones. En las ciudades, por el contrario, ha indicado que el grado de participación depende en buena medida de la voluntad política y de que los gobiernos incorporen la voz de la ciudadanía a la toma de decisiones.

La viceconsejera también ha reivindicado la recuperación del protagonismo de la Confederación Asturiana de Asociaciones Vecinales (Cavastur), una de las prioridades que, según ha explicado, se marcó la Consejería de Derechos Ciudadanos al inicio de la legislatura. González ha defendido que la organización vuelva a desempeñar un papel central en la vida pública asturiana, como ya hizo en etapas anteriores.

Finalmente, ha señalado la necesidad de reforzar el movimiento asociativo como uno de los pilares sobre los que se sustenta la democracia. En este sentido, ha reivindicado que las organizaciones ciudadanas vuelvan a ocupar un papel protagonista para fortalecer la resiliencia democrática frente a lo que ha definido como "políticas ofensivas" dirigidas contra el sistema democrático.