Belarmina Díaz: "Nunca firmé un papel que no viniese avalado por informes correspondientes técnicos y jurídicos"

La exconsejera de Industria, Belarmina Díaz. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera de Industria y exdirectora general de Minería, Belarmina Díaz ha asegurado este viernes que en la Dirección General de Minas no se firmaba ningún papel "sin que viniese avalado por informes correspondientes tanto técnicos como jurídicos". "Nunca firmó esta directora, nunca, un papel que no viniese avalado", insistió Díaz, que también ha dicho que antes del accidente de 2025 en Cerredo desconocía "completamente" el entramado y la relación familiar entre las empresas Combayl y Blue Solving.

"Es más, en la propuesta de resolución que yo firmo, tampoco sale el nombre, ni del que transmite, ni del que recibe, salen nombres de empresas, por tanto yo lo desconocía. Quiero dejar muy claro que yo desconocía la relación familiar existente entre esas personas", dijo Díaz que añadió que le sonaba "Chus Mirantes pero ni sabía que era alguien que se apellidaba Rodríguez".

Ha explicado que no es consciente de "haber visto nunca en su vida", a los propietarios y familiares de las empresas. Si ha indicado que se reunió en dos ocasiones con el director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas al que ya conocía porque era miembro de la Comisión de Seguridad Minera.

La exconsejera y exdirectora de Minería ha comparecido este viernes en la Comisión de investigación del accidente del pasado 31 de marzo en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron gravemente heridos.

Díaz ocupó desde el 14 de junio de 2017, a propuesta de Isaac Pola, entonces consejero de Empleo, Industria y Turismo, la Dirección General de Minería y Energía y permaneció en esa dirección general hasta que asume la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio hasta el día 16 de abril de 2025, día en el que presentó su dimisión

Ha relatado que la empresa que presentó el proyecto de investigación complementaria para la mina de Cerredo --Blue Solving-- no era la misma empresa en la que se produce el accidente mortal de 2022, sino que es una empresa en la que "ya se había producido una transmisión de derechos. "Son otros, hay un director facultativo nuevo y presentan un proyecto de investigación complementaria en el que plantean realizar una investigación, un recurso o recursos posibles y nuevos", dijo.

Además insistió en que ese proyecto pasó todos los trámites de toda la inspección técnica, los servicios técnicos lo revisaron, contaba con dos informes favorables y además se les impusieron condiciones, entre las que ha destacado dos: se especifica claramente en ese proyecto de investigación complementario que no pueden extraer carbón y comercializar el mismo ya que el carbón que extraiga esté destinado a pruebas industriales y en segundo lugar, se les pide presentar un plan de labores y hasta que no lo presente eso no tiene ninguna validez. Ha añadido que en la fecha del accidente habían transcurrido ocho o nueve meses y no lo presentaron.

"No hemos autorizado, yo al menos no nada que se pueda considerar que no era legal. Ellos lo que hacen ilegalmente es extraer carbón sin permiso para hacerlo, porque ni siquiera ese PIC del que estaba hablando tenía permiso. En la zona del accidente solo pueden hacer una desimpactación, no pueden extraer carbón. Consta clarísimo, en cada papel que se firmó, usted no puede sacar carbón, usted no puede sacar carbón", reiteró.

FIGURA DEL PIC

Ante las preguntas de los diputados la exconsejera ha incidido en que "el Proyecto de Investigación Complementaria existe mucho antes de llegar ella al Gobierno, incluso antes de llegar el viceconsejero, Isaac Pola".

También ha explicado en diversas ocasiones la situación en la Mina de Cerredo en la fecha del accidente mortal. "En lo que estábamos el día 31 de marzo de 2025 era en que había una desimpactación autorizada en el piso tercero, un proyecto de investigación complementario no vigente en el piso primero a casi dos kilómetros y una extracción ilegal no autorizada ilícita engañosa", dijo.

RECUERDA SU DIMISIÓN

Se ha referido también Belarmina Díaz a su dimisión como consejera y ha destacado que mantiene vigentes las razones por las que tomó la decisión.

"Yo dimito. En aquel momento explico las razones por las que dimito y siguen siendo las mismas razones, las sigo manteniendo, y se reducen, básicamente, en una palabra, que son familias. Lo hago por las familias de los mineros fallecidos. Además, no quiero hacer demagogia, pero yo me sigo acordando de ellos, y lo hago por mi familia, porque están sufriendo una auténtica situación de calvario. Por tanto, yo dimito y lo hago personalmente con una decisión que tomo muy consecuente: considero que apartarme es lo mejor que puedo hacer y que va a permitir, además, esclarecer y arrojar luz sobre cosas".