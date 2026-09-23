La belleza de las mariposas influye en cuáles investigamos y protegemos, según un estudio con participación de Oviedo

Archivo - Imagen de una mariposa localizada en el río Llobregat. - AMB - Archivo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional con participación de la Universidad de Oviedo concluye que las mariposas europeas consideradas más bellas han recibido más atención del público y de la comunidad científica y han tenido también más posibilidades de ser incluidas en la legislación europea de conservación. El trabajo, publicado en la revista Current Biology, analiza el denominado "sesgo estético" en la protección de especies.

En la investigación ha participado Germán Orizaola, profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo, junto a un equipo de investigadores de más de una treintena de instituciones. El estudio se basa en una encuesta a más de 21.000 personas de más de 100 países, que valoraron la belleza de cientos de especies de mariposas europeas.

Los resultados indican que las especies consideradas más atractivas, especialmente las de colores más llamativos y con determinadas formas de alas, han concentrado más publicaciones científicas, mayor atención pública y una mayor presencia en instrumentos europeos de conservación, como el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats.

Según Orizaola, este patrón puede haber favorecido durante décadas a las especies más vistosas, mientras que otras mariposas de apariencia más discreta y mayor riesgo de conservación han recibido menos atención. "Muchas de las especies actualmente en mayor riesgo son mariposas con coloración discreta", ha señalado.

Los autores plantean la necesidad de tener en cuenta estos sesgos a la hora de establecer prioridades de conservación y distribuir recursos, para que las decisiones respondan al riesgo de extinción y a criterios científicos y no solo a las preferencias estéticas.