Bernal dice que "la situación anómala y delicada" no debe ofrecer una imagen distorsionada de la Fiscalía

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, ha intervenido este viernes en el Acto de Apertura del Año Judicial, donde ha asegurado que "todos son conscientes de la situación anómala y delicada que atraviesa su institución" y ha añadido que "también saben que no deben permitir que circunstancias excepcionales, como las que ahora se viven, ofrezcan una imagen distorsionada de ella".

"Por eso, hoy, dos meses después de mi toma de posesión, quiero reiterar el compromiso de la Fiscalía asturiana con la independencia, la objetividad y la imparcialidad y no les quepa duda de que son esos los pilares que mueven todo nuestro trabajo, sin intereses espurios", dijo.

Tras esta introducción el Fiscal Superior se refirió a los cifras contenidas en la Memoria de Fiscalía referidas a 2024. Ha indicado que los procedimientos penales por delito grave o menos grave se incrementaron en Asturias en más de un 35,5% en ese año.

Durante 2024, este aumento en el trabajo de los fiscales también se tradujo en sus escritos de acusación. Así en términos porcentuales, las calificaciones de la Fiscalía por delitos graves o menos graves aumentaron casi un 67% con respecto al año anterior. Igualmente se incrementaron los juicios orales celebrados, un 55%, sobrepasando los 12.000.

Ha destacado el Fiscal Superior que durante 2024, siete de cada diez sentencias condenatorias dictadas en estos órganos judiciales se dictaron después de que el acusado reconociera los hechos y tras alcanzar un acuerdo entre acusaciones y defensa. No obstante, ha añadido que la mayoría de estas conformidades se alcanzan el mismo día del juicio oral.

Por ello Bernal ha indicado que el protocolo de conformidades firmado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, aplicable en Asturias, "no funciona como sería lo deseable y son escasísimos los procedimientos que finalizan con su aplicación". "Aprovecho, pues, esta ocasión para invitar a los decanos de los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón a trabajar conjuntamente con la Fiscalía para mejorar esta situación", dijo.

DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Ha alertado el Fiscal de la necesidad de estar todos "alerta y actuar" ante la "preocupante violencia sexual detectada contra menores de edad y también ha considerado un "dato inquietante" el aumento de menores que son víctimas de prostitución por parte de adultos.

Así mismo se ha referido a los casos de violencia de género, que según datos de la memoria de Fiscalía en 2024 se incrementaron en un 5%. "El problema de violencia sobre la mujer sigue siendo muy preocupante. Por todo ello, desde la Fiscalía se considera esencial recuperar el consenso en torno al enfoque o paradigma de género que impregna e inspira nuestra legislación, ya desde la LO 1/2004, aprobada, permítanme recordarlo, por unanimidad en el Congreso", dijo Gabriel Bernal.

SEGURIDAD LABORAL E INCENDIOS

También ha tenido Gabriel Bernal referencias en su discurso a los accidentes laborales que en 2024 dejaron 16 fallecidos en Asturias. Ha dicho el Fiscal Superior que "más allá de los titulares de los medios de comunicación, cuando el silencio vuelve, es necesario que víctimas, familias y toda la sociedad en general sepa que desde la Fiscalía, en colaboración y coordinación con otros organismos, velan por la seguridad y salud laboral de todos los trabajadores".

En cuanto a los incendios, Bernal ha manifestado que también desde Fiscalía se afanan "por que ningún incendiario quede impune". Así, ha recordado que la Fiscalía del Principado investiga todos los años, con la ayuda del Seprona y las Bripa, decenas de incendios forestales, más de un centenar cada anualidad.

"Durante 2024, la Fiscalía incoó 102 diligencias de investigación por fuegos en montes de Asturias, la mayoría intencionados. Logró reunir las pruebas suficientes para sentar a los supuestos culpables en el banquillo de los acusados y que estos fueran condenados en once ocasiones. La diferencia, como ven, es abismal. Este año, muchos de los incendios registrados en el mes de agosto pusieron en peligro no solo los paisajes de la comunidad, sino también la vida y los bienes de muchos ciudadanos. Confiamos en que las investigaciones den sus frutos y caiga sobre los culpables todo el peso de la ley. Por nuestra parte, no bajamos la guardia", dijo.

Añadió el Fiscal Superior que hasta este momento, la Fiscalía asturiana mantiene abiertas 34 diligencias de investigación por incendios forestales, no solo por los ocurridos este verano.

Por último ha hecho mención, al igual que hizo el presidente del TSJA, Jesús Chamorro, a la necesidad apremiante de trabajar por dar una solución a la dispersión judicial en Oviedo y ha considerado que "no es momento de conflictos, sino de trabajar con voluntad y diálogo".