La berrea del venado vuelve a Peñamayor con cuatro jornadas de visitas guiadas gratuitas

La Sierra de Peñamayor acoge desde el 18 de septiembre visitas guiadas gratuitas para observar la berrea - COMARCA DE LA SIDRA

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de Peñamayor acogerá los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre visitas guiadas gratuitas para observar la berrea del venado, una actividad organizada por la Mancomunidad Comarca de la Sidra, la Agrupación de Cazadores de Nava (Agrudeca) y el Ayuntamiento de Nava.

Las visitas requieren reserva previa a través de la página web de la Comarca de la Sidra y, según la organización, las plazas disponibles están "prácticamente agotadas".

Como alternativa, las personas interesadas podrán realizar las denominadas 'Autovisitas a la Berrea', que permiten recorrer la sierra por cuenta propia con mapas y localizaciones de los principales puntos de observación. Estos recursos pueden descargarse en formato KMZ para utilizarlos en dispositivos GPS o teléfonos móviles y se acompañan de recomendaciones para realizar la actividad de forma segura y respetuosa.

La berrea del venado tiene lugar con la llegada del otoño y constituye uno de los principales atractivos de naturaleza de la zona durante estas fechas.