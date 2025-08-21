El Berrón contará finalmente con la figura de la Pitufa Ferroviaria

OVIEDO/SIERO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, presentaron esta tarde el diseño de la figura de la Pitufa incluida en el proyecto de renovación de un tramo de la Avenida de Oviedo, en la localidad de El Berrón. La intervención se llevará a cabo entre la Calle San Martín y el entronque con la carretera N- 634 y la Pitufa Ferroviaria se ubicará en la esquina entre esta carretera y la propia avenida.

La actuación completa cuenta con un presupuesto total de 899.043 euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses. La figura, de poliestireno expandido, tendrá 4 metros de altura y se colocará sobre una peana de un metro más -alcanzando los 5 metros totales-.

Sobre la temática, el primer edil confirmó que ha sido escogida por un grupo de jóvenes del El Berrón y han querido rendir homenaje a la historia ferroviaria de la localidad.

En cuanto a las críticas de la oposición a la instalación de otra Pitufa de Pola de Siero, García recordó el acuerdo suscito con la familia del creador de los Pitufos, en mazo de 2023, para usar la imagen de los dibujos animados como defensa y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de los que Los Pitufos son embajadores.