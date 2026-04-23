La Biblioteca de Asturias conmemora San Xurde con una exposición de autógrafos de escritores en Oviedo

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en la inauguración de la muestra de autógrafos en biblitoecas asturinas. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Asturias 'Ramón Pérez de Ayala' conmemora este jueves 23 de abril San Xurde con la exposición 'Autógrafos en bibliotecas asturianas. Patrimoio conservado', que recoge autógrafos de escritores que han dejado sus firmas en dedicatorias de libros conservados hasta ahora en varias bibliotecas del Principado.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha inaugurado la muestra junto al director de la Biblioteca de Asturias, Juan Miguel Menéndez Llana. La exposición alberga 73 autógrafos procedentes de 13 bibliotecas de Avilés, Candás, Castropol, Gijón, Infiesto, Luarca, Mieres, Oviedo, Pravia y Sama de Langreo.

La consejera ha puesto en valor la red que forman las bibliotecas asturianas y su colaboración para esta exposición, que pone en común obras autografiadas por personalidades de diferentes generaciones entre los que se encuentran Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Emilia Pardo Bazán, Ramón del Valle-Inclán, Vicente Blasco Ibáñez o Rosa Montero.

Los ejemplares firmados, ha explicado Gutiérrez, son "casi una polaroid del instante" en el que los autores quisieron dedicar sus ejemplares a las bibliotecas y personas que las regentan, un momento que "queda inmortalizado en una dedicatoria que con el tiempo permanece". Ha destacado también la titular de Cultura la importancia de las firmas de los autores y artistas. "Lo último que tenemos es nuestra firma", ha destacado, agradeciendo a las bibliotecas asturianas que hayan conservado "con devoción" los libros autografiados.

PROMETE AMPLIAR LA BIBLIOTECA DE ASTURIAS

Durante su intervención, la consejera ha recogido el guante que le ha lanzado el hasta ahora director de la Biblioteca de Asturias, Juan Miguel Menéndez Llana, quien reivindicó durante la presentación de la exposición la ampliación del centro.

Ha coincidido Gutiérrez en la "necesaria ampliación" de esta biblioteca, y ha asegurado que "están intentando ver todas las posibilidades". "No lo vamos a dejar sin hacer", ha asegurado, confiando en poder celebrarlo "más pronto que tarde".

El director de la Biblioteca de Asturias, que ahora se jubila, ha asegurado durante su intervención que la biblioteca "se quedó pequeña" y tiene un "importante problema de espacio".