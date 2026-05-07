La biblioteca del centro social de Ciudad Naranco (Oviedo) llevará el nombre de Xuan Bello

Alfredo Canteli y Vanessa Gutiérrez, en la inauguración de Ofelia - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca del centro social de Ciudad Naranco llevará el nombre de Xuan Bello, el escritor asturiano que falleció el pasado mes de julio a los sesenta años. Así lo ha anunciado el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en el marco de la inauguración de la Feria del Libro de Oviedo Ofelia.

De hecho, el acto central de la inauguración, que ha estado también presidida por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha estado centrado en el escritor. Ambos han leído fragmentos de un libro de Bello, al igual que representantes de los distintos grupos representados en el Ayuntamiento.

En declaraciones a los periiodistas, Gutiérrez se ha mostrado visiblemente emocionada tras el acto, dado que lo conocía bien. Ha reivindicado el trabajo de Xuan Bello y recordó el amor que tenía por Oviedo y por Asturias.

La Feria del Libro de Oviedo deja este año la marca de LibrOviedo y se convierte en Ofelia. En un juego con las letras 'Oviedo Feria de Libro' y la referencia al personaje literario de "Hamlet", Ofelia nace este año con el Ayuntamiento de Oviedo como responsable de la actividad, que pasa a depender de la concejalía de Educación y el servicio municipal de Bibliotecas.

La programación sigue respondiendo a la de una feria comercial con casetas y estrena ubicación este año en el paseo del Bombé del Campo San Francisco.

Ofelia se desarrolla del 7 al 10 de mayo y este año y contará con una programación que atiende al panorama editorial asturiano y al nacional, con primeras figuras como el regreso a la novela de Bernardo Atxaga, el aclamado ensayo 'Instrucción de novicias' de Las Hijas de Felipe (número uno en ventas de no-ficción en España), el celebrado 'Comerás flores' de Lucía Solla Sobral, 'Los ilusionistas' de Marcos Giralt o los nuevos títulos de Martín Garzo o Espido Freire.

La feria contará con una programación especial dedicada a la candidatura asturiana a Capital Europea de la Cultura. En colaboración con el equipo de Oviedo 2031, la feria acogerá a la filósofa eslovena Renata Salecl, cuyo último libro editado en España, 'Maleducados' (Ediciones Godot), ha sido uno de los apoyos intelectuales del concepto de 'Amabilidá' de la candidatura regional. En esa sección también estará presente la filósofa francesa Corine Pelluchon con su nuevo ensayo, 'La democracia sin sometimiento'.