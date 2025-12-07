La Biblioteca de Grado acoge este martes una sesión de escritura orientada a escritores principiantes

Taller de escritura gratuito en Grado para aprender a crear una novela desde la idea - GRADO

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Grado acoge este martes el taller de escritura 'De la idea a la novela', impartido por la escritora Carmen Amil. La sesión, de dos horas de duración de 18.00 a 20.00 horas, será gratuita y no requiere inscripción previa.

El taller está dirigido a quienes deseen comenzar a escribir su propia novela y aborda aspectos clave del proceso creativo, como la definición del método de escritura, el desarrollo del argumento, la construcción de personajes y la elección de la voz narrativa.

También incluye técnicas para crear una escaleta, estructuras narrativas y estrategias para enganchar al lector desde el inicio de la historia. Culminará con un ejercicio práctico para dejar perfilado el inicio de cada novela.