Binter ofrece vuelos entre Asturias y Canarias desde 90 euros

Archivo - Un avión de la compañía canaria Binter. - BINTER - Archivo

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Binter comienza el año con una nueva promoción que permite adquirir, hasta el día 19 de enero, billetes a precios reducidos para viajar en 'modo canario' entre Asturias y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife.

La compañía ofrece vuelos entre Asturias y Canarias todos los días de la semana alcanzando los 10 enlaces. Los vuelos a Gran Canaria son los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, mientras que con Tenerife son los lunes, martes, miércoles, jueves y sábados, facilitando las escapadas de fin de semana y viajes más largos.

Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.