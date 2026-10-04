El Bioparc Acuario de Gijón cuenta con una cueva artificial para mejorar el bienestar de los tiburones

Refuerzo positivo en tiburones para el manejo del estrés. - BIOPARC ACUARIO DE GIJÓN

GIJÓN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bioparc Acuario de Gijón ha llevado a cabo una intervención en sus instalaciones para mejorar el bienestar animal mediante la creación de una cueva en una zona de menor iluminación de uno de sus acuarios del Indo-Pacífico, con el objetivo de ofrecer refugio a los tiburones pintarroja ocelados.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Animales, el Acuario de Gijón expone en una nota de prensa que se trata de "una necesidad que también se tiene en cuenta con especies como morenas o congrios". En las instalaciones gijonesas, el modelo de cuidado de los animale se completan con entrenamientos veterinarios mediante refuerzo positivo, como el de los tiburones nodriza, acostumbrados a alimentarse sobre una camilla para facilitar determinados procedimientos y reducir el estrés. Las rondas diarias, las evaluaciones periódicas de bienestar y la observación durante las alimentaciones permiten, además, detectar pequeños cambios en el comportamiento y actuar cuando es necesario.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia global que comparte el Bioparc Acuario de Gijón con los centros Bioparc de Fuengirola y Valencia, centrada en la observación y el conocimiento individualizado bajo el lema internacional 'See the World Through Their Eyes' ('Ver el mundo a través de sus ojos').