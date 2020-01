El bipartito aprueba entre críticas el presupuesto para 2020, cifrado en 219,7 millones de euros

Actualizado 31/01/2020 14:25:14 CET

PSOE y Somos Oviedo muestran su oposición a las cuentas y Vox vota a favor por error

OVIEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox, el presupuesto correspondiente a 2020, por un importe total de 219,7 millones de euros. A esa cifra se añaden los más de 11 millones de euros de la Fundación Municipal de Cultura. Tanto PSOE y Somos Oviedo como Vox han mostrado su oposición a los presupuestos pero finalmente 16 han sido los votos a favor y 11 en contra.

El Grupo Municipal Vox ha cometido un error en la votación que la portavoz municipal pronto ha aclarado, "al contemplarse en un único punto la Plantilla de Personal y el Presupuesto, nos ha llevado a cometer un error en la votación y votar sí, que era nuestro voto para la Plantilla de Personal, cuando debía de haber sido no al Presupuesto".

Coto ha comenzado su turno de palabra mostrando la "decepción" que le produce a su formación un presupuesto en el que no han encontrando "un cambio de modelo" respecto al tripartito, un "cambio" que debería ser destinado a la recuperación económica y creacion de empleo en la ciudad.

La edil ha criticado la "pobre" apuesta en reducción de impuestos, así como la "baja" inversión destinada a obras, 8,8 millones de euros. La portavoz de Vox ha recordado el "desprecio absoluto" por parte del gobierno regional hacia la ciudad ya que tan solo destinará un 2% de su presupuesto a inversiones en la capital. De este modo, ha recalcado que Oviedo solo recibirá un total de 18 millones de euros de inversión pública por parte de todas las Administraciones.

Respecto al nombramiento de tres directores generales para el área de Seguridad Ciudadana, Urbanismo e Infraestructuras que el bipartito quiere realizar, Coto ha sido crítica. "¿Para qué un director que no puede invadir la esfera laboral del funcionario?", ha planteado. Desde Vox esperan que el nombramiento "sea justificado debidamente con el concurso de méritos". "No se puede usar esta figura para colocar amigos o afines, para esos casos están los puestos de asesores", ha concluido.

Por su parte, el Grupo Municipal Somos ha calificado este presupuesto de 2020 como "el peor presupuesto de la historia de la ciudad de Oviedo". El edil Rubén Rosón ha lamentado que las inversiones apenas alcancen los 10 millones de euros y ha puesto énfasis en el recorte en becas escolares y empleo, quien ha estado arropado por la presencia en el público de familias afectadas por dicho recorte. Rosón tampoco se ha olvidado de los impuestos por los que el Consistorio ingresará mayores cantidades de dinero, "suben impuestos a las familias mientras rebajan el IBI a grandes propietarios".

"POLÍTICA DE AMIGUETES"

"Vuelve la política de amiguetes para favorecer a amigos, familiares y entidades cercanas", ha apuntado el edil de Somos Oviedo. De este modo, se ha referido a la partida de 50.000 euros destinada al Centro Asturiano, una subvención "a dedo", o a la contratación de un autónomo para hacer un estudio de posicionamineto de las redes sociales del Ayuntamiento de Oviedo, según Somos el encargo fue hecho a la misma persona que llevó la campaña electoral del alcalde, Alfredo Canteli.

Respecto a esta subvención, en concepto de gastos de funcionarmiento y actividades, la socialista Ana Rivas también ha opinado, "es lo que tienen todas las organizaciones" y ha explicado que tiene que aparecer en la memoria, explicarse para qué es, sin embargo el bipartito "dice que aparece en un anexo, no en la memoria".

Rosón también ha recordado la subida salarial de 8.000 euros al año de los concejales del equipo de gobierno. "La subida generalizada de asesores y del coste del Ayuntamiento con los directores generales convierte a este gobierno de PP y Ciudadanos en el más caro de la historia de la ciudad", ha afirmado Rosón.

Otra de las cuestiones a las que se oponen desde la formación morada es a la rescisión del contrato del proyecto del Bulevar de Santullano, un acuerdo de 225.000 de indemnización al que ha llegado el equipo de gobierno con la UTE Bosque y Valle. "Por primera vez en la historia de un Ayuntamiento se prespuesta una partida para deshacer. Gastar y tirar a la basura 225.000 euros del proyecto del Bulevar de Santullano", ha declarado Rosón.

RECORTES

La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, ha denunciado la "sinvergonzonería" de PP y Ciudadanos al recortar en "lo más sensible de las personas" y "privarlas de un derecho adquirido durante años", las becas escolares. "No se juega con el pan de la gente, ustedes no defienden a las familias", ha dicho. Por su parte, Rubén Rosón ha concluido pidiendo al bipartito que esos 50.000 euros destinados al Centro Asturiano sean destinados a becas.

Respecto a "la rebaja generalizada" en las actividades deportivas en los centros municipales, desde Somos han explicado que "casualmente" se produce después de la asignación de la subvención nominativa al Centro Asturiano, donde según han indicado, han rebajado las cuotas. "Debería suponer un drama para la Concejalía de Deportes que una sola persona mayor deje de hacer ejercicio", ha subrayado Anabel Santiago, quien además ha dicho que parece que no les importa el 3% de las reclamaciones que han sido presentadas.

La edil, Anabel Santiago, ha opinado sobre los recortes en el área de Cultura, "se han cargado todo o casi todo lo que funcionaba, han dejado sin financiación eventos clave para esta ciudad como la Cometcon, Oviclip o el Otero Brutal Fest que verá reducida su financiación". Santiago defiende que dejan Oviedo "huérfana" de actividades para la gente joven y "prefieren patrocinar a empresas privadas con dinero público".

Por último, han reprochado al bipartito el haber aceptado "cero alegaciones" de las presentadas por vecinos y comerciantes, entre otros. Unas enmiendas destinadas, a su juicio, "a una mejora del presupuesto".

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al bipartito de verter mentiras y falacias "detrás de sus actos". La edil, Ana Rivas, ha acusado al equipo de gobierno de llegar a acuerdos y "saltarse" informes técnicos, así ha hecho referencia al proyecto del Bulevar de Santullano. "No hacen un trámite correctamente ni intentándolo", ha apostillado.

La socialista ha acusado a PP y Ciudadanos de dar "bandazos" y "echar balones fuera" durante los siete meses que llevan en el gobierno. También ha cuestionado las cuentas locales presentadas debido a las tres modificaciones presupuestarias llevadas a cabo en un mes, concretamente desde la firma de la próorroga presupuestaria el día 23 de diciembre de 2019. Ha calificado las actuaciones de "chapuzas", "no han tramitado ni las ordenanzas ni el presupuesto correctamente", ha añadido. Rivas ha insistido en que las cuentas no se ajustan al plan económico financiero y si cumple la regla de gasto se debe a que han usado un criterio diferente al del plan económico.

Otra cuestión que ha provocado malestar entre los socialistas ha sido que este mismo viernes en Oviedo se esté recuperando "el franquismo y la dictadura" ya que el Ayuntamiento ha iniciado la reposición de las placas de cuatro calles franquistas: Fernández Ladreda, General Yagüe, Marcos Peña Rollo y Yela Utrilla. Esto se debe a una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias