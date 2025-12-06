Blimea celebra este sábado la XLIX edición del concurso gastronómico de Pimientos Rellenos

Archivo - Fiesta de los Pimientos Rellenos - TURISMO ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Blimea continúa este sábado la XLIX edición de los Pimientos Rellenos con su tradicional concurso. Los participantes podrán entregar este plato en el centro social de la parroquia hasta las 18.00 horas. Más tarde, a las 19.00 horas se representará la obra de teatro Vecines Puerta con Puerta, organizada por el Ayuntamiento de SMRA, seguida de la entrega de premios del concurso y la segunda noche musical, a las 23.30 horas, a cargo del grupo D'Cano.

La festividad arrancó este viernes con el acto de inauguración de la Navidad y el encendido del alumbrado navideño, acompañado de la Gala Pimiento de Oro, con el pregón a cargo de Itziar Reinoso, médica de familia y estética, que entregó el galardón a Gonzalo Ordiz Redondo, profesor de la Academia Delta.

La festividad continúa este domingo. Desde las 12.00 hasta las 19.00 horas, se podrá visitar el mercadillo navideño en la Plaza del Rosario y la Plaza San José. La orquesta encargada de amenizar la tercera noche será Waykas, a las 23.00. El lunes se celebrará la misa cantada por la Masa Coral de Laviana en la iglesia de Blimea a las 11.00.

La programación completa también incluye espacios para fotografías del proyecto JosipuJobs sobre Blimea, que se llevarán a cabo el viernes y el sábado entre las 17.00 y las 19.00 horas en el Centro Social.