Bode (Foro) abandona el equipo de gobierno municipal de Ribadesella

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Portavoz municipal de Foro en Ribadesella, María José Bode, ha anunciado este viernes su salida del equipo de gobierno municipal. Bode recordó que en 2023 se reincorporó al gobierno local "con la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar por mi pueblo con las que llegué al Ayuntamiento en la segunda legislatura de FORO Asturias en 2015". Seguirá siendo concejala.

Sin embargo, dos años después considera que no comparte la forma en la que se esta llevando a cabo la gestión municipal y en este contexto prefieroe dejar sus responsabilidades de gobierno en otras manos. No se siente cómoda ni siente valorado el trabajo que realiza.

La concejala riosellana explicó que la Comisión de Foro Asturias en Ribadesella y la dirección autonómica del partido conocen desde hace tiempo su malestar y apoyan la decisión adoptada.

También trasladó su descontento en varias ocasiones a miembros del equipo de gobierno, pero "pese a las reuniones mantenidas y al conocimiento de los hechos, no se ha encontrado una solución para reconducir esta situación".

Según detalló Bode, la decisión de abandonar el gobierno del Ayuntamiento de Ribadesella la tomó a principios de verano, aunque decidió retrasarla por "sentido de responsabilidad hasta después de finalizar la amplia agenda cultural programada para la temporada estival".