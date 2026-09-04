Bolaños afirma que Sánchez será recordado como el mejor presidente de la democracia en España

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, clausura la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito'. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes en Oviedo que el presidente de España, Pedro Sánchez, va a ser recordado "sin ninguna duda" como el mejor presidente de la democracia en España.

"El que más ha luchado por nuestro país, el que ha conseguido fondos europeos, el que más ha reforzado el Estado del Bienestar y el que está sufriendo una persecución más cruel por parte de la derecha y de la ultraderecha en España", ha dicho Bolaños sobre Sánchez.

El Ministro se ha pronunciado en estos términos en su intervención en el acto de clausura de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito'.

Según Bolaños, la derecha "lo quiere todo" y no le importa utilizar cualquier medio para ello, recurriendo a la deshumanización de los políticos de izquierdas, como ocurre con Pedro Sánchez cada segundo.

El Ministro ha criticado a esas fuerzas de derecha por defender que en Ceuta se queme a personas que no tienen nada los cuatro plásticos que tienen para protegerse del sol.

Ha defendido Bolaños la gestión del Gobierno tras la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma. "Comprendo perfectamente el estado de ánimo de los ciudadanos de Ceuta, llevamos semanas trabajando para que Ceuta recupere la normalidad y vamos a seguir trabajando lo que sea necesario, poniendo los medios que hagan falta para que Ceuta recupere la normalidad", ha añadido.

No obstante, ha señalado que se trata de un "problema complejo", sobre todo para el actual gobierno progresista que respeta los derechos humanos. "Hay crisis complejas como estas también es mejor que haya un gobierno progresista que la pueda conducir y que la pueda gestionar con total transparencia vamos a mostrar todos los informes para que los ciudadanos conozcan lo mismo que tuvo conocimiento el gobierno en aquellos días del 30, 31 de julio y posteriormente", ha subrayado.

En contra del gobierno español estarían, según Bolaños, quienes solo persiguen mantener los privilegios de los que más tienen. "Los que apostamos por la multilateralidad, por las relaciones de amistad, de cooperación, por dialogar, porque los problemas no se resuelvan con un puñetazo en la mesa, se resuelvan trabajando y mucho esforzando. No hay nada más valiente que sentarte con el que piensa diferente", ha argumentado.

SINDICATOS

En otro orden de cosas, Bolaños ha puesto en valor el sindicalismo como una herramienta fundamental para reforzar el poder de la ciudadanía y avanzar en la defensa de los derechos sociales y laborales. Durante su intervención, el ministro ha destacado el papel histórico del movimiento sindical en la consolidación de las democracias y en la conquista de derechos.

"No habría una democracia real sin sindicatos fuertes", ha señalado, subrayando su importancia no sólo como instrumento de defensa de los trabajadores, sino también como garante de que la mayoría social pueda participar en las decisiones que afectan a su futuro.

El ministro ha reivindicado que la mejor respuesta a los retos actuales pasa por impulsar leyes y políticas públicas capaces de proporcionar a las personas un mayor control sobre sus vidas. En este sentido, ha apuntado distintas medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la subida del 66% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral, o la subida del 41% de las pensiones y la defensa de la sanidad pública.

"Los trabajadores no han sufrido ni un solo recorte durante nuestro tiempo de gobierno", ha afirmado, señalando que España ha multipilcado por cuatro el crecimiento económico de la media de la Unión Europea. "Hoy España es la locomotora económica de Europa", ha puesto en valor.