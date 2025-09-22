La bolera de La Mudrera, en Langreo, recupera el 'Campeonato d'Asturies de Conceyos de cuatreada' tras diez años

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La histórica bolera de La Mudrera, en Langreo, acoge este jueves 25 de septiembre a las 19.30 horas el Campeonato d'Asturies de Conceyos de cuatreada, en el que se enfrentarán los equipos de Langreo y Noreña. El vencedor disputará la siguiente ronda frente a Nava, dentro de un cuadro en el que ya han participado concejos como Aller, Mieres, Gijón, San Martín, Laviana, Llanes y Oviedo.

La competición regresa a Langreo tras diez años de ausencia, gracias al impulso de la Federación Asturiana de Bolos y del equipo local de La Mudrera, formado por 16 jugadores. La última edición se celebró en 2015.