Un boleto sellado en Oviedo gana el primer premio de la Bonoloto de este sábado

Archivo - Lotería. Foto de archivo.
Archivo - Lotería. Foto de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 10:10
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   OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un boleto validado en Oviedo ha resultado agraciado con el premio de Primera Categoría (seis aciertos) del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

   El boleto ganador fue sellado en el Despacho Receptor número 57.050, situado en la calle Jovellanos, 8, y es el único acertante de la máxima categoría.

   La combinación ganadora estuvo formada por los números 4, 22, 39, 1, 28 y 19. El número complementario fue el 37 y el reintegro el 6. La recaudación del sorteo ascendió a 2.271.176 euros.

   De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 75 de Sevilla, situada en Abogado Rafael Medina, C.2 L.7.

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