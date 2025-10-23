Bomberos actúan en un pequeño frente con llamas en una zona de difícil acceso en el monte Areo

Desalojo de vecinos del entorno del Monte Areo por un incendio. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Los equipos de emergencia evaluarán a las 12.00 horas el realojo de los vecinos evacuados durante la noche

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado este jueves que Bomberos de Gijón y Bomberos de Asturias están actuando en estos momentos sobre un pequeño frente con llamas en una zona de difícil acceso.

Asimismo, han avanzado que, a las 12.00 horas de este día, se celebrará una reunión en la Jefatura de Policía Local con representantes de todos los cuerpos de seguridad involucrados en el operativo.

En la reunión, se evaluarán, entre otras cuestiones, las previsiones meteorológicas de cara a iniciar el proceso de para realojar a las personas desplazadas de sus viviendas.

Cabe recordar que el incendio se inició la pasada noche y requirió el desalojo de medio centenar de vecinos de la zona, que fueron trasladados al colegio de Monteana, si bien posteriormente se les ofreció ir a un hotel.