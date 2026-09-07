Bomberos de Asturias extinguen un incendio en una casa abandonada de tres alturas en Grado

Un efectivo de Bomberos de Asturias trabaja en la extinción del fuego en una casa abandonada en La Trancada, en Grado. - SEPA

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Grado han extinguido un incendio que ha calcinado por completo una vivienda abandonada de tres plantas situada en la localidad de La Troncada, en el concejo de Grado, sin que se hayan registrado heridos.

Según la información recogida por Europa Press de la red social X, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Asturias recibió la primera llamada de aviso a las 19.41 horas de este domingo. Tras la alerta, se movilizó a los efectivos de bomberos del parque de Grado y se informó a la Policía Local.

Los bomberos dieron el fuego por controlado a las 20.26 horas del domingo. No obstante, las tareas de extinción y remate se han prolongado hasta las 07.31 horas de este lunes, momento en que el incendio ha quedado completamente sofocado.