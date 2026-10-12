Los Bomberos del SEPA efectuaron cerca de mil salidas en septiembre, 310 por incendios forestales

Archivo - El helicóptero del SEPA interviene en un rescate de montaña en el Refugio del Urriellu, en Picos de Europa. - SEPA - Archivo

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han realizado 989 salidas durante el mes de septiembre, 310 de ellas relacionadas con incendios forestales. En el balance mensual de actividad del SEPA, el organismo ha registrado 63.150 llamadas en la Sala del 112.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, la Sala del 112 registró una media diaria de llamadas de 2.105. La mayor parte, en concreto 43.417, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 2.906 llamadas informativas y 2.047 llamadas de trabajo.

Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura de 25.813 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 18.938 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria.

También se registraron, entre otros, 3.574 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 736 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 860 incidentes.

SALIDAS DE BOMBEROS DEL SEPA

Respecto a la actividad de la red de parques de Bomberos del SEPA, durante el pasado mes de septiembre realizaron un total de 989 salidas a distintas intervenciones, 380 para incendios, de las cuales 310 salidas fueron para incendios forestales y 70 para incendios urbanos.

Entre otras, también se realizaron 68 salidas para rescates, ocho para rastreos y 28 para accidentes de tráfico. Además, se contabilizaron 262 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente para retirada de himenópteros.