El Bono Comercio Asturias arranca su segunda fase con 111.000 cupones de descuento en 1.300 tiendas

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OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Bono Comercio Asturias inicia su segunda fase. Desde mañana, los consumidores tendrán a su disposición una nueva remesa de tickets descuento que les permitirán realizar compras en 1.317 establecimientos minoristas del Principado. Para esta nueva fase, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo cuenta con un presupuesto de 1.111.220 euros, lo que equivale a 111.122 cupones de descuento.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, el plazo para la descarga estará abierto hasta el 15 de octubre, salvo que antes se agoten los bonos disponibles. Desde este jueves y hasta el 30 de noviembre ya se podrán utilizar los descuentos en las tiendas.

El funcionamiento del programa se mantiene sin cambios respecto a las ediciones anteriores y las personas que no consumieron todos sus descuentos en la primera etapa deberán descargarlos nuevamente, siempre que exista disponibilidad.

La dinámica de uso es la misma. Por cada treinta euros de compra se aplica un bono de diez euros, de modo que el cliente solo abona veinte al comercio. Para hacer efectivo el descuento, basta con mostrar el DNI y el código QR de los cupones en el momento del pago.

La primera etapa de la campaña, desarrollada en los meses de mayo y junio, se cerró con un balance muy positivo, con bonos canjeados por valor de 1.888.780 euros, un 10,13% más que el año anterior. Las compras con descuentos impulsaron ventas por valor de 7,51 millones en el pequeño comercio asturiano.