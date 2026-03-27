La Bonoloto deja tres premios de segunda categoría, uno en Avilés

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OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Bonoloto de este jueves ha tocado en los números 40, 46, 12, 02, 41 y 31, de forma que ha habido tres acertantes de segunda categoría, uno validado en Avilés con un premio unitario de 55.384,78 euros.

Según la información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press, de Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De segunda categoría (5 aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 6 de Motril (Granada), en la número cinco de Avilés y en el Despacho Receptor número 39.015 de Nerva (Huelva).

El número complementario es el 49 y el reintegro, el 9.