El Boombastic arranca este jueves su última edición en Asturias con diez escenarios y una jornada repleta de conciertos

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OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cuenta atrás ha terminado. El festival Boombastic abre este jueves, 16 de julio, las puertas de su edición bautizada como 'The Last Dance', la cual la organización ha anunciado como su despedida definitiva de Asturias tras cuatro ediciones celebradas en La Morgal (Llanera).

Después de anunciar inicialmente el final del festival en el Principado, la organización decidió celebrar una última edición tras el "aluvión de peticiones" recibido por parte del público. Bajo el lema 'The Last Dance', el evento reunirá durante tres días a algunos de los principales nombres de la música urbana, el pop y la electrónica repartidos en diez escenarios temáticos.

Las puertas del recinto abren este jueves a las 17.30 horas y la programación se extenderá hasta el amanecer. La organización ha recordado que, a pesar de la previsión de lluvia, no se permite entrar con paraguas en el recinto y ha recomendado acudir con chubasquero y calzado cómodo.

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Entre los conciertos de los escenarios principales destacan Luck Ra (22.00 horas), Saiko (00.00 horas), Marlena (21.40 horas), Chanel (01.30 horas), Juan Magán (02.30 horas) y Funzo (03.50 horas).

La jornada también contará con actuaciones repartidas entre los distintos "mundos" del festival, con sesiones de Javi Crespo, Easykid, Lewis Potter, Lucho RK, José de las Heras, Malmö 040, Albany, Selecta, DJ Nano, Michenlo, Pablito Pesadilla, DaniCat, Diskreepo y muchos otros artistas.

Esta edición incorpora diez espacios temáticos, entre ellos Planeta Perreo, Urban Rave, Pop Stelar, Bresh World, Casino, Secret Club, The Vibes, Spider Planet, The Sun o Summer City Stage, que ofrecerán programación simultánea durante toda la jornada.

El Boombastic se celebrará hasta el sábado 18 de julio y pondrá el broche final a un festival que, según la organización, ha superado los 60.000 asistentes diarios en sus últimas ediciones y se ha consolidado como uno de los mayores eventos de música urbana del país.