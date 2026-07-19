Boombastic llena La Morgal en su despedida de Asturias con Hijos de la Ruina como gran reclamo

Imagen durante el concierto de Hijos de la Ruina en el festival Boombastic. El proyecto conjunto de Natos, Waor y Recycled J, ofreció el único concierto programado en el escenario principal. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Boombastic se ha despedido este sábado de Asturias con una última jornada que volvió a llenar el recinto de La Morgal, donde miles de asistentes acompañaron el cierre de esta edición, bautizada como 'The Last Dance'.

A partir de las 17.30 horas, el público comenzó a llenar el recinto para disfrutar no solo de los conciertos, sino también de las diferentes zonas de restauración, espacios temáticos y actividades repartidas por el festival.

El cartel estuvo encabezado por Hijos de la Ruina, el proyecto conjunto de Natos, Waor y Recycled J, que ofreció el único concierto programado en el escenario principal y congregó a una multitud de seguidores. Junto a ellos, Kidd Keo fue otro de los nombres destacados del cierre del festival.

La programación se completó con actuaciones repartidas entre el resto de escenarios, donde también pasaron artistas como YSY A, Pole, Polimá Westcoast, Mafalda Cardenal, Juicy BAE, Inazio, Dollar Selmouni o Xiyo y Fernández, además de las sesiones de DJ que se prolongaron hasta la madrugada en los distintos espacios del recinto.

La organización ha explicado que el proyecto nació con el objetivo de "traer lo mejor" al Principado y que, desde entonces, tanto el festival como su público "han crecido juntos". Asimismo, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Llanera, patrocinadores, colaboradores y asistentes, a quienes atribuyó la consolidación del evento como una marca con proyección internacional.

Pese a presentar esta edición bajo el nombre de 'The Last Dance' y despedirse de Asturias, el festival no ha desvelado cuáles serán los próximos pasos del Boombastic y ha cerrado su balance dejando abierta la incógnita sobre el futuro del festival con la pregunta: "¿Será este el último baile?".