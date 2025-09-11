Borja Sánchez destaca la importancia del emprendimiento en la generación de riqueza y empleo

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, visita las instalaciones de la empresa 'cowtainers" - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha puesto de relieve este jueves la importancia del emprendimiento en la generación tanto de riqueza como de empleo, especialmente en la zona rural.

Tras juzgar positivos los datos de creación de empresas en Asturias publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Sánchez ha puesto como ejemplo de emprendimiento a la compañía Cowtainers, instalada en un entorno natural que contribuye a revitalizar un entorno rural.

La empresa, creada por dos emprendedores, es un coworking que readapta contenedores marítimos para convertirlos en espacios integrados en un paraje natural a disposición de empresas, autónomos y profesionales, para trabajar y también celebrar eventos. "Esta iniciativa facilita el teletrabajo, ofrece un espacio para nómadas digitales y para aquellas empresas que por dedicarse a sectores tecnológicos no requieren de un espacio físico permanente", ha indicado el consejero.

Sánchez ha participado en la inauguración de las instalaciones junto con el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, y los promotores de la compañía: Víctor Pérez y Pablo Díaz, así como representantes de municipios de la Montaña Central, Fundación Laboral de la Construcción y del ámbito empresarial regional.

El proyecto empresarial, que cuenta con financiación de fondos Leader, ha puesto en marcha la primera de las tres fases, con una capacidad para una treintena de trabajadores y confía en superar el centenar de empleos al final cuando culmine la iniciativa.