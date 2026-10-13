Borja Sánchez niega que Asturias tenga condiciones de suministro eléctrico diferentes al resto de CCAA

Archivo - Varios tendidos eléctricos, a 6 de febrero de 2026. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha manifestado este martes en el pleno de la Junta que las condiciones de suministro eléctrico en nuestra comunidad autónoma no difieren mucho de lo que ocurre en otras comunidades autónomas e incluso del resto de Europa.

"Hablar de un problema específico de Asturias yo creo que no se ajusta a la realidad", ha replicado el consejero al diputado del PP, Rafael Alonso que ha preguntado al Gobierno sobre las condiciones de suministro eléctrico en Asturias.

Borja Sánchez ha indicado que está de acuerdo con el diputado en que "efectivamente se necesita esa capacidad de la red para garantizar el futuro industrial de Asturias, no solo las nuevas inversiones, sino las que están cometiendo nuestras industrias".

"¿Existen situaciones puntuales que deban corregirse? Sí, y no les voy a restar importancia. Tenemos una región que es de las que mayor peso industrial tiene de España, donde además se concentra un gran porcentaje de industria electrointensiva, y por tanto yo creo que es importante pedir que se realice ese refuerzo de la red", ha dicho el consejero.

Ha insistido el consejero en que la planificación avanza y justamente avanza para que ese futuro industrial de Asturias, dependiente de las energías renovables, sea posible.

Por su parte Rafael Alonso ha advertido de que "Asturias no crecerá con el freno eléctrico puesto". "Necesitamos inversiones. Pero sin suficiente suministro eléctrico, los proyectos no salen adelante. ¿Vamos a dejar escapar oportunidades por falta de planificación? Barbón volverá a guardar silencio con Madrid?", ha preguntado el parlamentario del PP.

En este sentido Rafael Alonso ha recordado que tras anunciarse el centro de datos de Salas el Gobierno de España impulsó restricciones al suministro para este tipo de instalaciones y se ha preguntado si es así como se fomenta la inversión en Asturias, destacando además que otras comunidades y la CNMC cuestionaron estas restricciones.