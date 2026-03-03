Borja Sánchez pide "cautela" a la hora de hablar de los proyectos para el suelo de Baterías de Avilés

Archivo - El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, durante su atención a medios en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se referido este martes en el pleno al futuro de los suelos de Baterías de coque de Avilés y ha advertido de que "hay que tener mucho cuidado con la generación de expectativas", por lo que ha reclamado "cautela" al hablar de esta cuestión.

Sánchez ha manifestado que se están viendo noticias en prensa "día sí y día también" en la que la mayoría de las veces vienen de fuentes que "al menos el desconoce" y ha advertido de que y hay que tener mucho cuidado porque estas cuestiones al final generan expectativas y sobre todo en unos terrenos que ahora mismo tienen que completar su descontaminación y su urbanización.

"Estamos hablando de una inversión de unos 20 millones de euros y que por lo menos durará dos o tres años", dijo Borja Sánchez, que ha reiterado que la comercialización que haga SEPIDES debe garantizar en todo caso la concurrencia, la transparencia y la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a esos terrenos.

El consejero daba así respuesta al diputado del PP, Rafael Alonso, que le ha preguntado si considera que SEPIDES debe proceder a descontaminar, urbanizar y comercializar, a un precio conocido, el suelo de Baterías en Avilés. Alonso ha indicado que si le plantea esta pregunta al consejero es porque la pasada semana el presidente del PP, Álvaro Queipo se la planteó al propio Adrián Barbón, y este no dio respuesta alguna.

Ha recordado el diputado del PP que el suelo de las Baterías es "un suelo de importancia trascendental para toda Asturias, no solo para la comarca de Avilés" y por ese motivo a su grupo le preocupa saber "con quién está el gobierno".

"Y también otra pregunta, ¿con quién está usted? ¿Tiene usted algún favorito, señor consejero?", le ha dicho Alonso a Barja Sánchez.